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Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzincan'da saat 00.49'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T01:09+0300
2022-09-30T01:09+0300
2022-09-30T01:12+0300
erzincan
deprem
türkiye
afad
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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erzincan, deprem, afad
Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
01:09 30.09.2022 (güncellendi: 01:12 30.09.2022) Abone ol
AFAD, Erzincan'da saat 00.49'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.