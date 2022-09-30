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Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzincan'da saat 00.49'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
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erzincan
deprem
türkiye
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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erzincan, deprem, afad
erzincan, deprem, afad

Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

01:09 30.09.2022 (güncellendi: 01:12 30.09.2022)
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AA
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AFAD, Erzincan'da saat 00.49'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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