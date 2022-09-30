https://sputniknews.com.tr/20220930/erzincanda-44-buyuklugunde-deprem-1061782434.html

Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzincan'da saat 00.49'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

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erzincan

deprem

türkiye

afad

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

erzincan

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erzincan, deprem, afad