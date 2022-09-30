https://sputniknews.com.tr/20220930/erkek-arkadastan-olduresiye-dayak-4-gundur-yogun-bakimda-1061811608.html
Erkek arkadaşından öldüresiye şiddet gören kadın 4 gündür yoğun bakımda
Erkek arkadaşından öldüresiye şiddet gören kadın 4 gündür yoğun bakımda
Mersin'de 23 yaşındaki Rahime Edis, sevgilisi Hasan Sevinçer tarafından feci şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan Edis'in 4 gündür yoğun bakım ünitesindeki... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T17:50+0300
2022-09-30T17:50+0300
2022-09-30T17:50+0300
yaşam
mersin
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Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde 26 Eylül'de Rahime Edis, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker birlikte vakit geçirdi.Akşam saatlerinde Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.Tartışma sırasında Hasan Sevinçer, Edis'e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi var4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis'in hayati tehlikesi devam ederken, şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Rahime Edis'in kız arkadaşı Fadime Ü., şüphelilerin cezasız kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Rahime benim yakın arkadaşım. Böyle bir şekilde dövülmesi çok üzücü. Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü. Arkadaşım yoğun bakımda. Bunu yapanlar cezasız kalmasın" dedi.
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mersin
Erkek arkadaşından öldüresiye şiddet gören kadın 4 gündür yoğun bakımda
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Mersin'de 23 yaşındaki Rahime Edis, sevgilisi Hasan Sevinçer tarafından feci şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan Edis'in 4 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan Sevinçer ile arkadaşı tutuklandı.
Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde 26 Eylül'de Rahime Edis, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker birlikte vakit geçirdi.
Akşam saatlerinde Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Hasan Sevinçer, Edis'e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.
Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.
Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi var
4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis'in hayati tehlikesi devam ederken, şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Rahime Edis'in kız arkadaşı Fadime Ü., şüphelilerin cezasız kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Rahime benim yakın arkadaşım. Böyle bir şekilde dövülmesi çok üzücü. Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü. Arkadaşım yoğun bakımda. Bunu yapanlar cezasız kalmasın" dedi.