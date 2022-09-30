https://sputniknews.com.tr/20220930/e-devletten-hayvan-sahiplenme-donemi-basladi-1061793592.html
e-Devlet’ten hayvan sahiplenme dönemi başladı
e-Devlet’ten hayvan sahiplenme dönemi başladı
e-Devlet'in hayvan sahiplendirme uygulaması kullanılmaya başlandı. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara da yuva olunabilecek. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T13:33+0300
2022-09-30T13:33+0300
2022-09-30T13:33+0300
yaşam
türkiye
sokak hayvanları
hayvan
kedi
köpek
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Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e- Devlet tarafından hayata geçirildi. e-Devlet, tarafından devreye sokulan yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek olunması bekleniyor. Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/ahbap-25-gundur-firarda-olan-inegi-satin-aldi-izmirdeki-barinaga-gonderdi-1059542211.html
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türkiye, sokak hayvanları, hayvan, kedi, köpek
türkiye, sokak hayvanları, hayvan, kedi, köpek
e-Devlet’ten hayvan sahiplenme dönemi başladı
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e-Devlet'in hayvan sahiplendirme uygulaması kullanılmaya başlandı. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara da yuva olunabilecek.
Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e- Devlet tarafından hayata geçirildi. e-Devlet, tarafından devreye sokulan yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek olunması bekleniyor.
Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi
ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin
barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.
Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.