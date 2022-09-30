https://sputniknews.com.tr/20220930/e-devletten-hayvan-sahiplenme-donemi-basladi-1061793592.html

e-Devlet’ten hayvan sahiplenme dönemi başladı

e-Devlet’ten hayvan sahiplenme dönemi başladı

e-Devlet'in hayvan sahiplendirme uygulaması kullanılmaya başlandı. Uygulama üzerinden barınaklarda yaşayan hayvanlara da yuva olunabilecek. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T13:33+0300

2022-09-30T13:33+0300

2022-09-30T13:33+0300

yaşam

türkiye

sokak hayvanları

hayvan

kedi

köpek

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Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e- Devlet tarafından hayata geçirildi. e-Devlet, tarafından devreye sokulan yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek olunması bekleniyor. Yeni uygulamada üç belediyenin; Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri'nin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor, uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor.Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.

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türkiye, sokak hayvanları, hayvan, kedi, köpek