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https://sputniknews.com.tr/20220930/e-devlette-yeni-hizmet-ciftci-kayit-sistemi-basvurulari-basliyor-1061806983.html
e-Devlet'te yeni hizmet: Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başlıyor
e-Devlet'te yeni hizmet: Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başlıyor
2.2 milyon çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T16:26+0300
2022-09-30T16:26+0300
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uygulama
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:Hizmetten kim yararlanabilecek?e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "İsteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır" diye konuştu.Başvurular ne zaman sona erecek?Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html
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türkiye, çiftçi, uygulama
türkiye, çiftçi, uygulama

e-Devlet'te yeni hizmet: Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başlıyor

16:26 30.09.2022
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Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© İHA
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2.2 milyon çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren yapılabilecek.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:
"2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'ye başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi, bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren hizmete açıyoruz. ÇKS'deki başvuru süreç ve şartlarında getirilen düzenlemeyle dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani çiftçimiz, dijital çağın imkanlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayacak."

Hizmetten kim yararlanabilecek?

e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.
Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "İsteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır" diye konuştu.

Başvurular ne zaman sona erecek?

Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:
"Çiftçilerimiz bize başvurusunu yaparken aktif olarak ziraat odasına üye olduğunu da beyan edeceklerdir. Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran'ında son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içinde yapabilecektir."
e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
TÜRKİYE
TOKİ sosyal konut e-devlet başvurularında yeni uygulama bugün başladı
19 Eylül, 08:52
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