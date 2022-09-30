https://sputniknews.com.tr/20220930/e-devlette-yeni-hizmet-ciftci-kayit-sistemi-basvurulari-basliyor-1061806983.html

e-Devlet'te yeni hizmet: Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başlıyor

e-Devlet'te yeni hizmet: Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başlıyor

2.2 milyon çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular bugün gece yarısı 00.00'dan itibaren... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T16:26+0300

2022-09-30T16:26+0300

2022-09-30T16:26+0300

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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle geçmiş dönemde tespit edilen bazı aksaklıkları düzelttiklerini belirterek şunları söyledi:Hizmetten kim yararlanabilecek?e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "İsteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır" diye konuştu.Başvurular ne zaman sona erecek?Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220919/toki-sosyal-konut-e-devlet-basvurularinda-yeni-uygulama-bugun-basladi-1061356292.html

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