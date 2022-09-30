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SON DAKİKA | Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasının ardından, ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasinin-ardindan-abdden-rusyaya-yeni-yaptirim-1061811343.html
Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasının ardından, ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasının ardından, ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, ABD, Rusya'ya karşı... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T17:40+0300
2022-09-30T18:03+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
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Biden yönetiminin açıkladığı yeni yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 1000'den fazla kişi ve kuruluşu kapsadı. Başkan Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın elini askeri ve diplomatik olarak güçlendirerek topraklarının kontrolünü yeniden kazanma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.Rusya'nın referandumlarını destekleyen ABD vatandaşı olmayan herkesin yaptırım riski altında olduğunu duyuran ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yeni Rusya yaptırımlarının kapsamındaki bazı kişi ve kuruluşlar şöyle:* Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Mir ulusal ödeme sisteminden sorumlu Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova* Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak* Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ile bağlantılı kişiler* Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi* Rusya'ya ihracat yapan Belarus devletine ait tekstil ve elyaf üreticisi Svetlogorsk Khimvolokno (Sohim) şirketi
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abd, rusya
abd, rusya

Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasının ardından, ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

17:40 30.09.2022 (güncellendi: 18:03 30.09.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, ABD, Rusya'ya karşı yeni geniş çaplı yaptırımlar açıkladı.
Biden yönetiminin açıkladığı yeni yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 1000'den fazla kişi ve kuruluşu kapsadı.
Başkan Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın elini askeri ve diplomatik olarak güçlendirerek topraklarının kontrolünü yeniden kazanma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Rusya'nın referandumlarını destekleyen ABD vatandaşı olmayan herkesin yaptırım riski altında olduğunu duyuran ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yeni Rusya yaptırımlarının kapsamındaki bazı kişi ve kuruluşlar şöyle:
* Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Mir ulusal ödeme sisteminden sorumlu Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova
* Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak
* Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ile bağlantılı kişiler
* Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi
* Rusya'ya ihracat yapan Belarus devletine ait tekstil ve elyaf üreticisi Svetlogorsk Khimvolokno (Sohim) şirketi
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