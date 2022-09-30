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https://sputniknews.com.tr/20220930/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061786145.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.54 TL seviyesinde başladı, Euro/TL ise 18.17 TL’de yer alıyor. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T09:22+0300
2022-09-30T09:22+0300
ekonomi
dolar
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altın
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Dün hızlı bir yükseliş ile 18.54 seviyelerine yükselen dolar, bugüne de 18.54 TL'den başladı.Euro/TL ise 18.17 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Dolar endeksindeki düşüşle birlikte emtia fiyatları üzerindeki baskı azalırken, ons altın satış fiyatı 1663 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 990 lira,Çeyrek altın 1650 lira,Yarım altın 3300 lira,Cumhuriyet altını 6571 liradan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/dolardan-yeni-zirve-1061748944.html
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dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 30.09.2022
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AA
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Dolar güne 18.54 TL seviyesinde başladı, Euro/TL ise 18.17 TL’de yer alıyor.
Dün hızlı bir yükseliş ile 18.54 seviyelerine yükselen dolar, bugüne de 18.54 TL'den başladı.
Euro/TL ise 18.17 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte emtia fiyatları üzerindeki baskı azalırken, ons altın satış fiyatı 1663 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 990 lira,
Çeyrek altın 1650 lira,
Yarım altın 3300 lira,
Cumhuriyet altını 6571 liradan alıcı buluyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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