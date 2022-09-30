https://sputniknews.com.tr/20220930/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061786145.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.54 TL seviyesinde başladı, Euro/TL ise 18.17 TL’de yer alıyor. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T09:22+0300

2022-09-30T09:22+0300

2022-09-30T09:22+0300

ekonomi

dolar

euro

altın

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Dün hızlı bir yükseliş ile 18.54 seviyelerine yükselen dolar, bugüne de 18.54 TL'den başladı.Euro/TL ise 18.17 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Dolar endeksindeki düşüşle birlikte emtia fiyatları üzerindeki baskı azalırken, ons altın satış fiyatı 1663 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 990 lira,Çeyrek altın 1650 lira,Yarım altın 3300 lira,Cumhuriyet altını 6571 liradan alıcı buluyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/dolardan-yeni-zirve-1061748944.html

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