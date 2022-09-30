https://sputniknews.com.tr/20220930/cavusoglu-abdnin-kararina-somut-adimlarla-cevap-verecegiz-1061787998.html
Çavuşoğlu: ABD'nin Kıbrıs kararına somut adımla karşılık vereceğiz
Çavuşoğlu: ABD'nin Kıbrıs kararına somut adımla karşılık vereceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına somut adımlarla yanıt verileceğini söyledi ve “Madem tırmanma... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T11:16+0300
2022-09-30T11:16+0300
2022-09-30T11:45+0300
mevlüt çavuşoğlu
politika
güney kıbrıs
kıbrıs
silah ambargosu
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ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu bir yıllığına kaldırmasına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız” dedi.Çavuşoğlu dün de “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” demişti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, 17 Eylül'de Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre’ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı.”
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mevlüt çavuşoğlu, güney kıbrıs, kıbrıs, silah ambargosu
mevlüt çavuşoğlu, güney kıbrıs, kıbrıs, silah ambargosu
Çavuşoğlu: ABD'nin Kıbrıs kararına somut adımla karşılık vereceğiz
11:16 30.09.2022 (güncellendi: 11:45 30.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına somut adımlarla yanıt verileceğini söyledi ve “Madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu bir yıllığına kaldırmasına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız” dedi.
Çavuşoğlu dün de “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” demişti.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, 17 Eylül'de Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
“Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre’ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı.”