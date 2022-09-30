'Birini arayacağım' diyerek telefonu istedi, 'Hadi eyvallah' diyerek alıp kaçtı

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen İsmail Bozdağ, "Nasıl olduğunu anlamadım. 'Birini arayacağız' diye aldılar. Daha sonra 'Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar" dedi. Bozdağ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.