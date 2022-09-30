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'Birini arayacağım' diyerek telefonu istedi, 'Hadi eyvallah' diyerek alıp kaçtı
'Birini arayacağım' diyerek telefonu istedi, 'Hadi eyvallah' diyerek alıp kaçtı
Antalya'da 15 yaşındaki B.Y.T isimli bir çocuk, cami çıkışında yanına yaklaştığı 61 yaşındaki İsmail Bozdağ'dan "birini arayacağını" söyleyerek istediği cep... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T18:24+0300
2022-09-30T18:28+0300
hırsızlık
cep telefonu
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antalya
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Antalya'nın Kepez ilçesinde camiden çıkan İsmail Bozdağ'ın yanına yaklaşan 2 kişiden 1'i, akrabasını arama bahanesiyle cep telefonunu istedi. Bozdağ'dan telefonu alan ikili kaçtı. Çevredekilerin desteğiyle polisi arayan İsmail Bozdağ, telefonunun çalındığını belirterek yardım istedi. İhbarın ardından hareke geçen polis, şüphelilerden B.Y.T'yi yakaladı.Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen İsmail Bozdağ, "Nasıl olduğunu anlamadım. 'Birini arayacağız' diye aldılar. Daha sonra 'Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar" dedi. Bozdağ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220908/caldigi-300-bin-tl-ile-35-bin-liralik-telefon-aldi-paralarla-poz-verdi-esek-gibi-calisiyorum-1060964580.html
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hırsızlık, cep telefonu, antalya
hırsızlık, cep telefonu, antalya

'Birini arayacağım' diyerek telefonu istedi, 'Hadi eyvallah' diyerek alıp kaçtı

18:24 30.09.2022 (güncellendi: 18:28 30.09.2022)
© DHAAntalya'da telefon hırsızlığı
Antalya'da telefon hırsızlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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Antalya'da 15 yaşındaki B.Y.T isimli bir çocuk, cami çıkışında yanına yaklaştığı 61 yaşındaki İsmail Bozdağ'dan "birini arayacağını" söyleyerek istediği cep telefonunu alıp kaçtı. Polisin yakaladığı B.Y.T, gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde camiden çıkan İsmail Bozdağ'ın yanına yaklaşan 2 kişiden 1'i, akrabasını arama bahanesiyle cep telefonunu istedi. Bozdağ'dan telefonu alan ikili kaçtı. Çevredekilerin desteğiyle polisi arayan İsmail Bozdağ, telefonunun çalındığını belirterek yardım istedi. İhbarın ardından hareke geçen polis, şüphelilerden B.Y.T'yi yakaladı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen İsmail Bozdağ, "Nasıl olduğunu anlamadım. 'Birini arayacağız' diye aldılar. Daha sonra 'Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar" dedi. Bozdağ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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