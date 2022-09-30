https://sputniknews.com.tr/20220930/biden-abd-rusyanin-ukrayna-topraklarini-hileli-sekilde-ilhak-etme-girisimini-kiniyor-1061814008.html

Biden: ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarını hileli şekilde ilhak etme girişimini kınıyor

Biden: ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarını hileli şekilde ilhak etme girişimini kınıyor

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor" ifadesini... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T18:32+0300

2022-09-30T18:32+0300

2022-09-30T18:32+0300

dünya

joe biden

abd

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Biden açıklamasında, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir" dedi.Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini 'sabırsızlıkla' beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum" dedi.

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