https://sputniknews.com.tr/20220930/biden-abd-rusyanin-ukrayna-topraklarini-hileli-sekilde-ilhak-etme-girisimini-kiniyor-1061814008.html
Biden: ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarını hileli şekilde ilhak etme girişimini kınıyor
Biden: ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarını hileli şekilde ilhak etme girişimini kınıyor
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor" ifadesini... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T18:32+0300
2022-09-30T18:32+0300
2022-09-30T18:32+0300
dünya
joe biden
abd
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Biden açıklamasında, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir" dedi.Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini 'sabırsızlıkla' beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum" dedi.
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joe biden, abd
Biden: ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarını hileli şekilde ilhak etme girişimini kınıyor
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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor" ifadesini kullandı.
Biden açıklamasında, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir" dedi.
Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini 'sabırsızlıkla' beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum" dedi.