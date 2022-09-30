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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/biden-abd-muttefiklerimizle-birlikte-nato-topraklarinin-her-bir-karisini-savunmaya-tamamen-hazir-1061819068.html
Biden: ABD, müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır
Biden: ABD, müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır
ABD Başkanı Joe Biden, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmak için düzenlediği referandum sonuçlarını... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T23:15+0300
2022-09-30T23:15+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
abd
joe biden
referandum
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Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan Joe Biden, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye'de düzenlenen referandum ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzalaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.Biden, NATO müttefiklerinin “Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını” iddia ederek, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.Putin'e karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, “Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın.” dedi.Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.'Kasıtlı bir sabotaj eylemi'Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım gaz hattındaki sızıntıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Biden, bunun “kasıtlı bir sabotaj eylemi” olduğunu söyledi.Biden, Putin’in bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını öne sürerek, “Şimdi Ruslar dezenformasyon yalanları yayıyorlar, biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.Kritik yapıları korumak için müttefikleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, olaylar yatıştıktan sonra sızıntının olduğu bölgeye dalgıç gönderecekleri bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220930/patrusev-bati-gizli-servislerinin-daha-once-de-borulari-patlattigi-oldu-1061817180.html
https://sputniknews.com.tr/20220930/biden-abd-rusyanin-ukrayna-topraklarini-hileli-sekilde-ilhak-etme-girisimini-kiniyor-1061814008.html
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rusya, vladimir putin, abd, joe biden, referandum
rusya, vladimir putin, abd, joe biden, referandum

Biden: ABD, müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır

23:15 30.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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ABD Başkanı Joe Biden, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmak için düzenlediği referandum sonuçlarını eleştirdi. Biden, NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi.
Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan Joe Biden, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye'de düzenlenen referandum ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzalaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Biden, NATO müttefiklerinin “Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını” iddia ederek, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.
Putin'e karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, “Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın.” dedi.
Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

'Kasıtlı bir sabotaj eylemi'

Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
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Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım gaz hattındaki sızıntıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Biden, bunun “kasıtlı bir sabotaj eylemi” olduğunu söyledi.
Biden, Putin’in bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını öne sürerek, “Şimdi Ruslar dezenformasyon yalanları yayıyorlar, biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.
Kritik yapıları korumak için müttefikleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, olaylar yatıştıktan sonra sızıntının olduğu bölgeye dalgıç gönderecekleri bilgisini paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
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