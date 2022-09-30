https://sputniknews.com.tr/20220930/biden-abd-muttefiklerimizle-birlikte-nato-topraklarinin-her-bir-karisini-savunmaya-tamamen-hazir-1061819068.html

Biden: ABD, müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır

Biden: ABD, müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır

ABD Başkanı Joe Biden, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmak için düzenlediği referandum sonuçlarını... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T23:15+0300

2022-09-30T23:15+0300

2022-09-30T23:15+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

abd

joe biden

referandum

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Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan Joe Biden, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye'de düzenlenen referandum ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzalaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.Biden, NATO müttefiklerinin “Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını” iddia ederek, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.Putin'e karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, “Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın.” dedi.Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.'Kasıtlı bir sabotaj eylemi'Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım gaz hattındaki sızıntıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Biden, bunun “kasıtlı bir sabotaj eylemi” olduğunu söyledi.Biden, Putin’in bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını öne sürerek, “Şimdi Ruslar dezenformasyon yalanları yayıyorlar, biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.Kritik yapıları korumak için müttefikleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, olaylar yatıştıktan sonra sızıntının olduğu bölgeye dalgıç gönderecekleri bilgisini paylaştı.

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