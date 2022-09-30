https://sputniknews.com.tr/20220930/bakan-fatih-donmez-dogalgaz-depolama-tesisleri-tam-kapasite-doluluga-ulasti-1061795119.html
Bakan Dönmez: Doğalgaz depolama tesisleri tam kapasite doluluğa ulaştı
Bakan Dönmez: Doğalgaz depolama tesisleri tam kapasite doluluğa ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıkladı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T14:20+0300
2022-09-30T14:20+0300
2022-09-30T14:20+0300
türkiye
doğalgaz
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Silivri doğalgaz depolama tesisi 4.6 milyar metreküpe ulaştı. Tuz Gölü tesisinde 1.2 milyar metreküplük kapasite doldu" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/kilicdaroglu-9-aydir-milletvekillerimiz-soruyor-kac-kisinin-ve-hanenin-elektrigi-kesildi-diye-1061423827.html
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doğalgaz, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğalgaz, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Bakan Dönmez: Doğalgaz depolama tesisleri tam kapasite doluluğa ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıkladı.
Doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Silivri doğalgaz depolama tesisi 4.6 milyar metreküpe ulaştı. Tuz Gölü tesisinde 1.2 milyar metreküplük kapasite doldu" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.