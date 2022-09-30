https://sputniknews.com.tr/20220930/bakan-fatih-donmez-dogalgaz-depolama-tesisleri-tam-kapasite-doluluga-ulasti-1061795119.html

Bakan Dönmez: Doğalgaz depolama tesisleri tam kapasite doluluğa ulaştı

Bakan Dönmez: Doğalgaz depolama tesisleri tam kapasite doluluğa ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıkladı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T14:20+0300

2022-09-30T14:20+0300

2022-09-30T14:20+0300

türkiye

doğalgaz

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321086_0:309:2000:1434_1920x0_80_0_0_bad2f613ee83636e7e7ebdc82e7406dd.jpg

Doğalgaz depolama tesislerinin tam kapasite doluluğa ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Silivri doğalgaz depolama tesisi 4.6 milyar metreküpe ulaştı. Tuz Gölü tesisinde 1.2 milyar metreküplük kapasite doldu" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/kilicdaroglu-9-aydir-milletvekillerimiz-soruyor-kac-kisinin-ve-hanenin-elektrigi-kesildi-diye-1061423827.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı