Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220930/avusturyada-enflasyon-son-70-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1061794056.html
Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde
Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde
Avusturya’da enflasyon oranının eylülde yıllık yüzde 10.5’e çıktığını açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, bu verinin 1952’den bu yana ülkede görülen en... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T13:45+0300
2022-09-30T13:45+0300
ekonomi
avusturya
enflasyon
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051722459_173:0:3812:2047_1920x0_80_0_0_b3d1ec507f65ac4cce03435cf9b70282.jpg
Avusturya İstatistik Kurumu'nun açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra ilk defa enflasyonun çift haneye çıktığı ve bu durumun gelecek aylarda da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.Akaryakıt ve evlerde kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ciddi artışın eylül ayında enflasyon rakamlarının tırmanmasına yol açtığına dikkati çeken kurum, gıda ürünlerinde de kısmen artış yaşandığını kaydetti.Avusturya'da enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9.3 olmuştu.Muhalefetten iktidara enflasyon tepkisiAvusturya’da Eylül 2021’de yüzde 3.3 olan enflasyonun çift haneye çıkması sonrasında muhalefet partileri, iktidara yönelik sert eleştirilerini artırdı.Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Ekonomi Sözcüsü Gerald Loacker, enflasyon oranlarının bu seviyeye ulaşacağının öngörüldüğünü ve bu durumun kısa sürede değiştirilemeyeceğini kaydederek, hükümetin biran evvel daha etkili önlemler alması gerektiğini söyledi.Loacker, son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, göz boyayan, geçici önlemlerin bir kenara bırakılarak daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220930/euro-bolgesinde-yukselisini-surduren-enflasyon-yuzde-10a-cikti-1061789948.html
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051722459_628:0:3357:2047_1920x0_80_0_0_6364c3dd31b6b54f7cf95f5269c50507.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, enflasyon, doğalgaz
avusturya, enflasyon, doğalgaz

Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

13:45 30.09.2022
© REUTERS / LISI NIESNERAvusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
Abone olTelegram
Avusturya’da enflasyon oranının eylülde yıllık yüzde 10.5’e çıktığını açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, bu verinin 1952’den bu yana ülkede görülen en yüksek enflasyon seviyesine işaret ettiğini duyurdu.
Avusturya İstatistik Kurumu'nun açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra ilk defa enflasyonun çift haneye çıktığı ve bu durumun gelecek aylarda da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Akaryakıt ve evlerde kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ciddi artışın eylül ayında enflasyon rakamlarının tırmanmasına yol açtığına dikkati çeken kurum, gıda ürünlerinde de kısmen artış yaşandığını kaydetti.
Avusturya'da enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9.3 olmuştu.

Muhalefetten iktidara enflasyon tepkisi

Avusturya’da Eylül 2021’de yüzde 3.3 olan enflasyonun çift haneye çıkması sonrasında muhalefet partileri, iktidara yönelik sert eleştirilerini artırdı.
Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Ekonomi Sözcüsü Gerald Loacker, enflasyon oranlarının bu seviyeye ulaşacağının öngörüldüğünü ve bu durumun kısa sürede değiştirilemeyeceğini kaydederek, hükümetin biran evvel daha etkili önlemler alması gerektiğini söyledi.
Loacker, son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, göz boyayan, geçici önlemlerin bir kenara bırakılarak daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
EKONOMİ
Euro Bölgesi'nde yükselişini sürdüren enflasyon yüzde 10'a çıktı
12:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала