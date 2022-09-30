https://sputniknews.com.tr/20220930/avrupali-ilac-sirketlerinden-uyari-enerji-krizi-nedeniyle-uretimde-kesinti-yasanabilir-1061787210.html
Avrupalı ilaç şirketlerinden uyarı: Enerji krizi nedeniyle üretimde kesinti yaşanabilir
Avrupalı ilaç şirketlerinden uyarı: Enerji krizi nedeniyle üretimde kesinti yaşanabilir
Avrupa merkezli ilaç şirketleri, elektrik fiyatlarında yaşanan devasa artışlar nedeniyle bazı ucuz jenerik ilaçları üretmeyi durdurabilecekleri konusunda... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T10:48+0300
2022-09-30T10:48+0300
2022-09-30T10:50+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa birliği
elektrik
ilaç
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052575705_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a7e8f9f039667693778d291d258cd421.jpg
Teva, Novartis'e Sandoz ve Fresenius'a bağlı Kabi başta olmak üzere jenerik ilaç üreticilerini temsil eden Medicines for Europe, bu hafta Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji ve sağlık bakanlarına açık mektup gönderdi.Mektupta, Avrupa'da elektrik fiyatlarının bazı ilaç fabrikaları için 10 katına çıktığı ve hammadde maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 160 yükseldiğine vurgu yapıldı.Medicines for Europe yöneticisi Adrian Van Den Hoven, "Artan enerji maliyetleri Avrupa'daki sabit fiyat sisteminde çoğu üreticinin kâr marjının tamamen erimesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.Bu nedenle ucuz bazı jenerik ilaçların üretiminin durabileceği uyarısı yapılan mektupta, bu ilaçların yeniden fiyatlandırılması talep edildi.Kuruluşun verilerine göre jenerik ilaçlar, AB'de satılan tüm ilaçların yüzde 70'ini oluşturuyor.Öte yandan AB enerji bakanları, bugün düzenleyeceği toplantıda enerji krizine ilişkin tedbirleri ele alacak. Tartışılacak tedbirler arasında ilaç şirketlerine yönelik destek henüz yer almıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/avrupa-merkez-bankasi-baskani-euro-bolgesi-genelinde-enflasyon-yukselmeye-devam-ediyor-1061646855.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052575705_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_be82440e59da753491f4b83ce2137e5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, elektrik, ilaç, üretim
avrupa birliği, elektrik, ilaç, üretim
Avrupalı ilaç şirketlerinden uyarı: Enerji krizi nedeniyle üretimde kesinti yaşanabilir
10:48 30.09.2022 (güncellendi: 10:50 30.09.2022) Abone ol
Avrupa merkezli ilaç şirketleri, elektrik fiyatlarında yaşanan devasa artışlar nedeniyle bazı ucuz jenerik ilaçları üretmeyi durdurabilecekleri konusunda uyararak, fiyatlandırmanın yeniden yapılmasını talep etti.
Teva, Novartis'e Sandoz ve Fresenius'a bağlı Kabi başta olmak üzere jenerik ilaç üreticilerini temsil eden Medicines for Europe, bu hafta Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji ve sağlık bakanlarına açık mektup gönderdi.
Mektupta, Avrupa'da elektrik fiyatlarının bazı ilaç fabrikaları için 10 katına çıktığı ve hammadde maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 160 yükseldiğine vurgu yapıldı.
Medicines for Europe yöneticisi Adrian Van Den Hoven, "Artan enerji maliyetleri Avrupa'daki sabit fiyat sisteminde çoğu üreticinin kâr marjının tamamen erimesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.
Bu nedenle ucuz bazı jenerik ilaçların üretiminin durabileceği uyarısı yapılan mektupta, bu ilaçların yeniden fiyatlandırılması talep edildi.
Kuruluşun verilerine göre jenerik ilaçlar, AB'de satılan tüm ilaçların yüzde 70'ini oluşturuyor.
Öte yandan AB enerji bakanları, bugün düzenleyeceği toplantıda enerji krizine ilişkin tedbirleri ele alacak. Tartışılacak tedbirler arasında ilaç şirketlerine yönelik destek henüz yer almıyor.