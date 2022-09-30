https://sputniknews.com.tr/20220930/avrupa-birligi-rusyanin-yasa-disi-ilhakini-asla-tanimayacagiz-1061809604.html

Avrupa Birliği: Rusya'nın 'yasa dışı' ilhakını asla tanımayacağız

Avrupa Birliği: Rusya'nın 'yasa dışı' ilhakını asla tanımayacağız

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını 'asla tanımayacaklarını' bildiren Avrupa Birliği (AB)... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T17:16+0300

2022-09-30T17:16+0300

2022-09-30T17:38+0300

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AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.Açıklamada, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasadışı ilhakını kesin olarak reddediyor ve kesin olarak kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Rusya'nın 'küresel güvenliği tehlikeye attığı' savunulan açıklamada, Moskova 'kurallara dayalı uluslararası düzeni kasten baltalamakla' ve 'Ukrayna'nın temel bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını, BM Anlaşması ve uluslararası hukukta yeran temel ilkeleri açıkça ihlal etmekle' suçlandı.AB liderleri söz konusu bölgelerde düzenlenen referandumların 'Kremlin tarafından toprakları gaspetme amacıyla düzenlendiğini' iddia ederek, tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara söz konusu ilhakı reddetme çağrısında bulundu."Bu kararlar hükümsüzdür ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz" denilen açıklamada ayrıca, yapılan referandum sonuçları gözardı edilerek Kırım'ın, Zaporojye'nın, Donetsk'in ve Luhansk'ın Ukrayna toprakları olduğu savunuldu.Ukrayna sınırları içindeki tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanma yönündeki 'meşru hakkını' desteklemeye kararlı olduklarını belirten AB liderleri, "Kremlin'in yaptığı nükleer tehditler, askeri seferberlik, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'nın toprakları olarak sunmaya çalışma stratejisi kararlılığımızı sarsmayacaktır" ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/canli--donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanacagi-toren-kremlinde-basladi-1061798037.html

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