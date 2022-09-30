https://sputniknews.com.tr/20220930/anket-insanlar-gunun-4-saatini-otomatik-pilotta-geciriyor-1061788622.html

Anket: İnsanlar günün 4 saatini 'otomatik pilotta' geçiriyor

Anket: İnsanlar günün 4 saatini 'otomatik pilotta' geçiriyor

Günlük yaşantınızda sürekli aynı şeyleri yapıyormuş gibi hissettiğiniz oluyorsa, yalnız değilsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar günün 4 saatini... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T11:35+0300

2022-09-30T11:35+0300

2022-09-30T11:36+0300

yaşam

gün

rutin

ingiltere

araştırma

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İngiltere'de 2 bin yetişkin birey üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcıların dörtte birinin, günlük yaşantısında yaptıkları eylemleri hiç düşünmeden günün 4 saatini, ömürlerinin ise en az 10 yılını 'otomatik pilotta' geçirdikleri ortaya çıktı.Bu süre haftada 27 saate, bir yılda ise bin 396 saate tekabül ediyor.NatWest ve OnePoll tarafından yapılan araştırmada yetişkinlerin yüzde 64'ünün günlük rutinlerinin neredeyse hiç değişmediği belirtildi. Hiç değişmeyen rutin eylemler arasında en yaygın olanları, kıyafet değiştirmek, aynı saatte duş almak ve aynı türde kahvaltı yapmak olarak gösterildi.Belirli bir rutine sıkışmış hisseden yetişkinlerin yüzde 79'u, söz konusu yaşam tarzı nedeniyle hayatlarındaki hedefleri gerçekleştiremediklerini düşünüyor. Katılımcılar her ne kadar yeni bir hobi ya da beceri öğrenmek, dünyayı gezmek ya da yeni bir kariyere başlamak istese de bu sebeple bunu gerçekleştiremediklerini dile getiriyor.Günlük rutin sebebiyle gerçekleştirilemeyen hedefler arasında en yaygın olanları ise yeni bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek ve yatırım yapmak.Ankete göre, katılımcıların yüzde 51'i mali durumlarını düzenleme, arkadaş buluşmalarını organize etme ve market alışverişi gibi görevlerini yerine getirmeyi bahsedilen günlük rutinler nedeniyle ertelediklediklerini kaydetti.

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gün, rutin, ingiltere, araştırma