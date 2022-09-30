https://sputniknews.com.tr/20220930/adanada-ihaleye-fesat-karistirma-ve-rusvet-iddiasiyla-8-zanli-tutuklandi-1061784756.html

Adana'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T05:12+0300

2022-09-30T05:12+0300

2022-09-30T05:12+0300

türkiye

adana

ihaleye fesat karıştırma

rüşvet

gözaltı

tutuklama

çukurova üniversitesi tıp fakültesi balcalı hastanesi

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Eylül'de gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 27'si adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile iki medikal firması sahibinin de olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Polis ekipleri, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö, eski Başhekimi T.C.İ. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20211012/3-ilde-ihaleye-fesat-karistirma-operasyonu-40-gozalti-1049761588.html

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adana, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, gözaltı, tutuklama, çukurova üniversitesi tıp fakültesi balcalı hastanesi