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https://sputniknews.com.tr/20220930/adanada-ihaleye-fesat-karistirma-ve-rusvet-iddiasiyla-8-zanli-tutuklandi-1061784756.html
Adana'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Adana'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T05:12+0300
2022-09-30T05:12+0300
türkiye
adana
ihaleye fesat karıştırma
rüşvet
gözaltı
tutuklama
çukurova üniversitesi tıp fakültesi balcalı hastanesi
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Eylül'de gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 27'si adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile iki medikal firması sahibinin de olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Polis ekipleri, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö, eski Başhekimi T.C.İ. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211012/3-ilde-ihaleye-fesat-karistirma-operasyonu-40-gozalti-1049761588.html
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adana, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, gözaltı, tutuklama, çukurova üniversitesi tıp fakültesi balcalı hastanesi
adana, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, gözaltı, tutuklama, çukurova üniversitesi tıp fakültesi balcalı hastanesi

Adana'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

05:12 30.09.2022
© DHAAdana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü ve eski Başhekim Yardımcısının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.
Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü ve eski Başhekim Yardımcısının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü ve eski Başhekim Yardımcısının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Eylül'de gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 27'si adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile iki medikal firması sahibinin de olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Polis ekipleri, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö, eski Başhekimi T.C.İ. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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