https://sputniknews.com.tr/20220930/abd-medvedev-ve-misustin-alilerine-yaptirim-getirdi-1061812687.html

ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi

ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım listesine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyon... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T18:11+0300

2022-09-30T18:11+0300

2022-09-30T18:27+0300

ukrayna krizi

abd

dmitriy medvedev

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yeni yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın dahil edildiğini belirtti.ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun eşi ve kızlarına yaptırım getirildiğini duyurdu.Kanada, Rusya’ya yaptırımları genişlettiKanada, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletti. Yaptırım listesine 43 kişi daha eklendi.‘Kara listeye’ alınanlar arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ile çocukları Yelizaveta ve Nikolay da bulunuyor.

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2022

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abd, dmitriy medvedev, yaptırım