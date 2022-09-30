https://sputniknews.com.tr/20220930/abd-medvedev-ve-misustin-alilerine-yaptirim-getirdi-1061812687.html
ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi
ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi
ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım listesine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyon... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T18:11+0300
2022-09-30T18:11+0300
2022-09-30T18:27+0300
ukrayna krizi
abd
dmitriy medvedev
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yeni yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın dahil edildiğini belirtti.ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun eşi ve kızlarına yaptırım getirildiğini duyurdu.Kanada, Rusya’ya yaptırımları genişlettiKanada, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletti. Yaptırım listesine 43 kişi daha eklendi.‘Kara listeye’ alınanlar arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ile çocukları Yelizaveta ve Nikolay da bulunuyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, dmitriy medvedev, yaptırım
abd, dmitriy medvedev, yaptırım
ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi
18:11 30.09.2022 (güncellendi: 18:27 30.09.2022) Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım listesine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov’un aile üyelerinin dahil edildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yeni yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın dahil edildiğini belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun eşi ve kızlarına yaptırım getirildiğini duyurdu.
Kanada, Rusya’ya yaptırımları genişletti
Kanada, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletti. Yaptırım listesine 43 kişi daha eklendi.
‘Kara listeye’ alınanlar arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ile çocukları Yelizaveta ve Nikolay da bulunuyor.