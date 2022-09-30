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SON DAKİKA | Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasının ardından, ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/abd-medvedev-ve-misustin-alilerine-yaptirim-getirdi-1061812687.html
ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi
ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi
ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım listesine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyon... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T18:11+0300
2022-09-30T18:27+0300
ukrayna krizi
abd
dmitriy medvedev
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yeni yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın dahil edildiğini belirtti.ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun eşi ve kızlarına yaptırım getirildiğini duyurdu.Kanada, Rusya’ya yaptırımları genişlettiKanada, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletti. Yaptırım listesine 43 kişi daha eklendi.‘Kara listeye’ alınanlar arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ile çocukları Yelizaveta ve Nikolay da bulunuyor.
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abd, dmitriy medvedev, yaptırım
abd, dmitriy medvedev, yaptırım

ABD, Medvedev ve Mişustin ailelerine yaptırım getirdi

18:11 30.09.2022 (güncellendi: 18:27 30.09.2022)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev,
Dmitriy Medvedev, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırım listesine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov’un aile üyelerinin dahil edildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yeni yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın dahil edildiğini belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun eşi ve kızlarına yaptırım getirildiğini duyurdu.

Kanada, Rusya’ya yaptırımları genişletti

Kanada, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletti. Yaptırım listesine 43 kişi daha eklendi.
‘Kara listeye’ alınanlar arasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ile çocukları Yelizaveta ve Nikolay da bulunuyor.
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