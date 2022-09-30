Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220930/ab-konseyi-baskanindan-enerji-birligi-onerisi-1061819604.html
AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi
AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin yeni bir "enerji birliği" kurması gerektiğini söyledi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T23:29+0300
2022-09-30T23:32+0300
dünya
ab
charles michel
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051777885_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_403b04fdbac5fc49ca5def3cd87b130d.jpg
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.Rusya'nın Avrupa'ya ekonomik ve sosyal sistemi hedef alan bir "enerji füzesi" fırlattığını söyleyen Michel, hasarın çok ciddi olduğunu ve enerjinin aşırı pahalı bir hal aldığını anımsattı.Michel, "Avrupa'daki her hanenin yükselen enerji faturaları ve süpermarket fiyatlarından etkilendiğini hatırlatarak "Bunun hepimizin üzerinde kalıcı bir etkisi olacak" ifadesini kullandı."Bu nedenle şimdi ortak stratejiyle yeni bir enerji birliği geliştirilmeli" diyen Michel, arz güvenliği, makul fiyatlı enerji ve iklim dostu dönüşüm için enerji birliği dışında bir seçenek olmadığına dikkati çekti.Prag'da ele alınacakAB üyesi ülkelerin liderleri 6-7 Ekim'de dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.Avrupa'daki enerji krizinin toplantında görüşülecek ana konular arasında yer alması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051777885_72:0:1136:798_1920x0_80_0_0_735b5cc44ce5797b0d5484340c8e07c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, charles michel, enerji
ab, charles michel, enerji

AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi

23:29 30.09.2022 (güncellendi: 23:32 30.09.2022)
© REUTERS / Christian HartmannAvrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© REUTERS / Christian Hartmann
Abone olTelegram
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin yeni bir "enerji birliği" kurması gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Avrupa'ya ekonomik ve sosyal sistemi hedef alan bir "enerji füzesi" fırlattığını söyleyen Michel, hasarın çok ciddi olduğunu ve enerjinin aşırı pahalı bir hal aldığını anımsattı.
Michel, "Avrupa'daki her hanenin yükselen enerji faturaları ve süpermarket fiyatlarından etkilendiğini hatırlatarak "Bunun hepimizin üzerinde kalıcı bir etkisi olacak" ifadesini kullandı.
"Bu nedenle şimdi ortak stratejiyle yeni bir enerji birliği geliştirilmeli" diyen Michel, arz güvenliği, makul fiyatlı enerji ve iklim dostu dönüşüm için enerji birliği dışında bir seçenek olmadığına dikkati çekti.

Prag'da ele alınacak

AB üyesi ülkelerin liderleri 6-7 Ekim'de dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.
Avrupa'daki enerji krizinin toplantında görüşülecek ana konular arasında yer alması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала