https://sputniknews.com.tr/20220930/ab-konseyi-baskanindan-enerji-birligi-onerisi-1061819604.html

AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi

AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin yeni bir "enerji birliği" kurması gerektiğini söyledi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T23:29+0300

2022-09-30T23:29+0300

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charles michel

enerji

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.Rusya'nın Avrupa'ya ekonomik ve sosyal sistemi hedef alan bir "enerji füzesi" fırlattığını söyleyen Michel, hasarın çok ciddi olduğunu ve enerjinin aşırı pahalı bir hal aldığını anımsattı.Michel, "Avrupa'daki her hanenin yükselen enerji faturaları ve süpermarket fiyatlarından etkilendiğini hatırlatarak "Bunun hepimizin üzerinde kalıcı bir etkisi olacak" ifadesini kullandı."Bu nedenle şimdi ortak stratejiyle yeni bir enerji birliği geliştirilmeli" diyen Michel, arz güvenliği, makul fiyatlı enerji ve iklim dostu dönüşüm için enerji birliği dışında bir seçenek olmadığına dikkati çekti.Prag'da ele alınacakAB üyesi ülkelerin liderleri 6-7 Ekim'de dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.Avrupa'daki enerji krizinin toplantında görüşülecek ana konular arasında yer alması bekleniyor.

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ab, charles michel, enerji