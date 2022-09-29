Yurt dışında gördü, Lice'de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu

© İHA Ortalama aylık 50 bin liraya yakın harcama yaptığını belirten Zengin, “İşimden de gayet memnunum. Biz piyasaya girmeden önce 2 bin dolardan başlıyordu, 5, 10, 30 bin dolara kadar sahiplendiren insanlar vardı. Ama biz Türkiye piyasasına girdikten sonra piyasaya yön vermeye başladık. Daha uygun, maliyetsiz ve dışarıdan ithalatı tamamıyla durdurduk. Herkes daha uyguna pomeraniana sahip oluyor. 15 bin, 18 bin arası. Dışarıdan getirilirse 25, 30 bin civarı. Paramız niye diğer ülkelere gitsin. Niye biz yetiştirmeyelim, paramız Türkiye’de kalsın. İlk giriştiğimde babam, kardeşlerim hariç eşim dahil birçok insan bu işi yapamayacağımı söyledi. Farklı bir girişimcilik, dalga geçenler oldu. Burun kıvıranlar, gülenler oldu. Ama daha sonra daha sonra hepsi fazlasıyla tebrik etti” şeklinde konuştu.