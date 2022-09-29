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Yabancılardan bir haftada 204 milyon dolarlık hisse satışı
Yabancılardan bir haftada 204 milyon dolarlık hisse satışı
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 204,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:42+0300
2022-09-29T15:42+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Eylül haftasında net 204,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 18,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Eylül itibarıyla 19 milyar 773,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Eylül'de 19 milyar 55,6 milyon dolara geriledi.Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 337,9 milyon dolardan 1 milyar 364,7 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise 108,3 milyon dolardan 107,5 milyon dolara indi.
https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-faiz-oranlarini-artirmaya-devam-etmek-icin-gerekeni-yapacagiz-1061711844.html
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borsa, borsa istanbul, merkez bankası
borsa, borsa istanbul, merkez bankası

Yabancılardan bir haftada 204 milyon dolarlık hisse satışı

15:42 29.09.2022
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Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 204,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Eylül haftasında net 204,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 18,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Eylül itibarıyla 19 milyar 773,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Eylül'de 19 milyar 55,6 milyon dolara geriledi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 337,9 milyon dolardan 1 milyar 364,7 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise 108,3 milyon dolardan 107,5 milyon dolara indi.
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