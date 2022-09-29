https://sputniknews.com.tr/20220929/turkiye-2022-2024-doneminde-uaea-yonetim-kurulunda-gorev-alacak-1061769148.html

Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak

Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak

Türkiye, 2022-2024 döneminde Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) Yönetim Kurulunda görev almak üzere seçildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T18:20+0300

2022-09-29T18:20+0300

2022-09-29T18:20+0300

dünya

türkiye

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAEA’nın Viyana’da düzenlenmekte olan 66. Genel Konferansı’nda bugün yapılan seçimler neticesinde, Türkiye'nin 2022-2024 dönemi için UAEA Yönetim Kuruluna seçildiği bildirildi.Açıklamada, "Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans’ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.Türkiye, Batı Avrupa Grubu’ndan Danimarka ile bu görevi üstlenecek.Türkiye, UAEA Yönetim Kurulunda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)