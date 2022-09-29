https://sputniknews.com.tr/20220929/turkiye-2022-2024-doneminde-uaea-yonetim-kurulunda-gorev-alacak-1061769148.html
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
Türkiye, 2022-2024 döneminde Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) Yönetim Kurulunda görev almak üzere seçildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T18:20+0300
2022-09-29T18:20+0300
2022-09-29T18:20+0300
dünya
türkiye
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAEA’nın Viyana’da düzenlenmekte olan 66. Genel Konferansı’nda bugün yapılan seçimler neticesinde, Türkiye'nin 2022-2024 dönemi için UAEA Yönetim Kuruluna seçildiği bildirildi.Açıklamada, "Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans’ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.Türkiye, Batı Avrupa Grubu’ndan Danimarka ile bu görevi üstlenecek.Türkiye, UAEA Yönetim Kurulunda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
türkiye, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
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Türkiye, 2022-2024 döneminde Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) Yönetim Kurulunda görev almak üzere seçildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAEA’nın Viyana’da düzenlenmekte olan 66. Genel Konferansı’nda bugün yapılan seçimler neticesinde, Türkiye'nin 2022-2024 dönemi için UAEA Yönetim Kuruluna seçildiği bildirildi.
Açıklamada, "Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans’ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.
Türkiye, Batı Avrupa Grubu’ndan Danimarka ile bu görevi üstlenecek.
Türkiye, UAEA Yönetim Kurulunda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı.