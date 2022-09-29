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Tom Hanks: 85 filmlik kariyerimde yalnızca 4 'çok iyi' film yaptım
Tom Hanks: 85 filmlik kariyerimde yalnızca 4 'çok iyi' film yaptım
Hollywood'un emektar oyuncusu Tom Hanks şimdiye dek 85 filmde rol aldı. Ancak ünlü oyuncuya göre şimdiye dek rol aldığı filmlerin sadece 4'ü 'çok iyi'. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T12:27+0300
2022-09-29T12:27+0300
yaşam
tom hanks
oyuncu
hollywood
oscar ödülü
film
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Kariyerinde 2 kez Oscar Ödülü kazanan 66 yaşındaki oyuncu Tom Hanks, Mayıs ayında piyasaya çıkacak 'Başka Bir Büyük Sinema Başyapıtının Yapımı' isimli kitabı hakkında konuştu.People dergisine verdiği röportajda Hanks, 30 yıllık kariyerinde rol aldığı 85 film hakkında değerlendirmelerde bulundu."Bir filmin nasıl yapıldığını herkes bildiğini zannetse de aslında kimse bilmiyor" diyen Hanks, şu ifadeleri kullandı:Hanks, bahsettiği 'çok iyi' dört filmin hangileri olduğunu ise belirtmedi.Hollywood'da ilk olarak 1980'lı yıllarda beyaz perdede görünmeye başlayan ünlü oyuncu, 1989 yılında 'Big' filmiyle ilk Oscar Ödülü'ne aday gösterilmişti.Ünlü oyuncu 1994 yılında Philadelphia filmiyle, bir sonraki yıl ise 'Forrest Gump' filmiyle Oscar Ödülü kazanmıştı.
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tom hanks, oyuncu, hollywood, oscar ödülü, film
tom hanks, oyuncu, hollywood, oscar ödülü, film

Tom Hanks: 85 filmlik kariyerimde yalnızca 4 'çok iyi' film yaptım

12:27 29.09.2022
© AP Photo / Joel C RyanTom Hanks
Tom Hanks - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Joel C Ryan
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Hollywood'un emektar oyuncusu Tom Hanks şimdiye dek 85 filmde rol aldı. Ancak ünlü oyuncuya göre şimdiye dek rol aldığı filmlerin sadece 4'ü 'çok iyi'.
Kariyerinde 2 kez Oscar Ödülü kazanan 66 yaşındaki oyuncu Tom Hanks, Mayıs ayında piyasaya çıkacak 'Başka Bir Büyük Sinema Başyapıtının Yapımı' isimli kitabı hakkında konuştu.
People dergisine verdiği röportajda Hanks, 30 yıllık kariyerinde rol aldığı 85 film hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Bir filmin nasıl yapıldığını herkes bildiğini zannetse de aslında kimse bilmiyor" diyen Hanks, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ton film yaptım, ancak yaptığım filmlerden yalnızca dördü çok iyiydi. Filmlerin nasıl meydana getirildiğine halen hayret ediyorum. Bir fikir kıvılcımından ekrandaki görüntüye kadar tüm süreç aslında bir mucize."

Hanks, bahsettiği 'çok iyi' dört filmin hangileri olduğunu ise belirtmedi.
Hollywood'da ilk olarak 1980'lı yıllarda beyaz perdede görünmeye başlayan ünlü oyuncu, 1989 yılında 'Big' filmiyle ilk Oscar Ödülü'ne aday gösterilmişti.
Ünlü oyuncu 1994 yılında Philadelphia filmiyle, bir sonraki yıl ise 'Forrest Gump' filmiyle Oscar Ödülü kazanmıştı.
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