https://sputniknews.com.tr/20220929/tom-hanks-85-filmlik-kariyerimde-yalnizca-4-cok-iyi-film-yaptim-1061752842.html

Tom Hanks: 85 filmlik kariyerimde yalnızca 4 'çok iyi' film yaptım

Tom Hanks: 85 filmlik kariyerimde yalnızca 4 'çok iyi' film yaptım

Hollywood'un emektar oyuncusu Tom Hanks şimdiye dek 85 filmde rol aldı. Ancak ünlü oyuncuya göre şimdiye dek rol aldığı filmlerin sadece 4'ü 'çok iyi'. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T12:27+0300

2022-09-29T12:27+0300

2022-09-29T12:27+0300

yaşam

tom hanks

oyuncu

hollywood

oscar ödülü

film

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Kariyerinde 2 kez Oscar Ödülü kazanan 66 yaşındaki oyuncu Tom Hanks, Mayıs ayında piyasaya çıkacak 'Başka Bir Büyük Sinema Başyapıtının Yapımı' isimli kitabı hakkında konuştu.People dergisine verdiği röportajda Hanks, 30 yıllık kariyerinde rol aldığı 85 film hakkında değerlendirmelerde bulundu."Bir filmin nasıl yapıldığını herkes bildiğini zannetse de aslında kimse bilmiyor" diyen Hanks, şu ifadeleri kullandı:Hanks, bahsettiği 'çok iyi' dört filmin hangileri olduğunu ise belirtmedi.Hollywood'da ilk olarak 1980'lı yıllarda beyaz perdede görünmeye başlayan ünlü oyuncu, 1989 yılında 'Big' filmiyle ilk Oscar Ödülü'ne aday gösterilmişti.Ünlü oyuncu 1994 yılında Philadelphia filmiyle, bir sonraki yıl ise 'Forrest Gump' filmiyle Oscar Ödülü kazanmıştı.

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