https://sputniknews.com.tr/20220929/tobb-baskani-hisarciklioglu-turkiyenin-otomobilinin-29-ekimde-fabrikasini-hep-beraber-acacagiz-1061780890.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin, 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin, 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T23:25+0300

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rifat hisarcıklıoğlu

türkiye

isparta

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de Türkiye'nin otomobilinin üretilmesi için bir görev üstlendiklerini anımsattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 yıl boyunca "babayiğit arıyorum" diyerek çağrıda bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Genel kurulda, delegemin önünde 'hadi bakalım odalar birliği başkanı sen üstlen bu görevi' dedi. Arkamda bu kadar delege varken nasıl hayır diyebilirdim" ifadesini kullandı.Türk iş dünyasının neler başarabildiğini, yokluktan neler çıkardığını bildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

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