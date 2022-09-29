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https://sputniknews.com.tr/20220929/tobb-baskani-hisarciklioglu-turkiyenin-otomobilinin-29-ekimde-fabrikasini-hep-beraber-acacagiz-1061780890.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin, 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin, 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de Türkiye'nin otomobilinin üretilmesi için bir görev üstlendiklerini anımsattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 yıl boyunca "babayiğit arıyorum" diyerek çağrıda bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Genel kurulda, delegemin önünde 'hadi bakalım odalar birliği başkanı sen üstlen bu görevi' dedi. Arkamda bu kadar delege varken nasıl hayır diyebilirdim" ifadesini kullandı.Türk iş dünyasının neler başarabildiğini, yokluktan neler çıkardığını bildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
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togg, rifat hisarcıklıoğlu, isparta

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobilinin, 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız

23:25 29.09.2022 (güncellendi: 23:26 29.09.2022)
© AA Rifat Hisarcıklıoğlu
 Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de Türkiye'nin otomobilinin üretilmesi için bir görev üstlendiklerini anımsattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 yıl boyunca "babayiğit arıyorum" diyerek çağrıda bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Genel kurulda, delegemin önünde 'hadi bakalım odalar birliği başkanı sen üstlen bu görevi' dedi. Arkamda bu kadar delege varken nasıl hayır diyebilirdim" ifadesini kullandı.
Türk iş dünyasının neler başarabildiğini, yokluktan neler çıkardığını bildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"İnsanımızın, 120 yıllık hayali, yarıda kalmış olan bir hayalimiz vardı. Türkiye'nin otomobilinin, Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasını hep beraber açacağız. Mart ayında TOGG arabasını Isparta'da yollarda hep beraber göreceğiz. Allah hayırlı etsin diyorum. Türk iş dünyası olarak bu sizin gururunuzdur, sizlerin eseridir. Sizlerin sayesinde yaptık bunu, Allah sizlerden razı olsun."

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