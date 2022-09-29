https://sputniknews.com.tr/20220929/tesk-baskanligina-bendevi-palandoken-yeniden-secildi-1061781298.html
TESK Başkanlığı'na Bendevi Palandöken yeniden seçildi
TESK Başkanlığı'na Bendevi Palandöken yeniden seçildi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T23:49+0300
2022-09-29T23:49+0300
2022-09-29T23:50+0300
tesk
bendevi palandöken
türkiye
başkan
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TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.Palandöken ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'in aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alan Palandöken yeniden TESK Genel Başkanlığı'na seçildi.Palandöken buradaki konuşmasında birlik ve beraberliğin güçlenerek devam edeceğini belirtti.
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tesk, bendevi palandöken, başkan
tesk, bendevi palandöken, başkan
TESK Başkanlığı'na Bendevi Palandöken yeniden seçildi
23:49 29.09.2022 (güncellendi: 23:50 29.09.2022) Abone ol
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi.
TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.
Palandöken ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'in aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alan Palandöken yeniden TESK Genel Başkanlığı'na seçildi.
Palandöken buradaki konuşmasında birlik ve beraberliğin güçlenerek devam edeceğini belirtti.