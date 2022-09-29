https://sputniknews.com.tr/20220929/tanimadigi-kadina-eczanede-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1061750813.html
Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı
Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan genç bir kadına arkasından gelip yumruklu saldırıda bulunan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T11:51+0300
2022-09-29T11:51+0300
2022-09-29T11:51+0300
yaşam
eczane
istanbul
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.TutuklandıGenç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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eczane, istanbul
Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan genç bir kadına arkasından gelip yumruklu saldırıda bulunan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.
Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.