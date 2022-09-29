https://sputniknews.com.tr/20220929/tanimadigi-kadina-eczanede-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1061750813.html

Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı

Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan genç bir kadına arkasından gelip yumruklu saldırıda bulunan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T11:51+0300

2022-09-29T11:51+0300

2022-09-29T11:51+0300

yaşam

eczane

istanbul

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.TutuklandıGenç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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eczane, istanbul