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Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı
Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan genç bir kadına arkasından gelip yumruklu saldırıda bulunan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T11:51+0300
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yaşam
eczane
istanbul
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.TutuklandıGenç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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eczane, istanbul
eczane, istanbul

Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı

11:51 29.09.2022
© İHATanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı
Tanımadığı kadına eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© İHA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan genç bir kadına arkasından gelip yumruklu saldırıda bulunan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.
Tutuklandı
Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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