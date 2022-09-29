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https://sputniknews.com.tr/20220929/sanliurfada-akrep-ciftligi-zehrin-litresi-10-milyon-dolar-1061768161.html
Şanlıurfa'da akrep çiftliği: Zehrin litresi 10 milyon dolar
Şanlıurfa'da akrep çiftliği: Zehrin litresi 10 milyon dolar
Şanlıurfa’da kurulan akrep çiftliğinde akrep zehrinin sağımı yapılıyor. İlaç ve savunma sanayisinde kullanılan akrep zehrinin litresi 10 milyon dolara... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T18:01+0300
2022-09-29T18:07+0300
akrep
zehir
yaşam
şanlıurfa
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Yetiştirilen 15 bin akrebin zehri ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyoehrin litresinin 10 milyon dolara satıldığını ve çeşitli ülkelerden siparişler almaya başladıklarını söyledi.Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Metin Örenler, hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor.Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapıyor.Tesisin 50 bin akrep yetiştirme kapasitesi bulunuyorTürkiye’de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin de ilaç sektöründe kullanılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Örenler, bakanlıklardan aldıkları izinlerle 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip tesis kurduklarını dile getirdi.'Çalışmalara 2000 yılında başladık'Metin Örenler, akreplerden elde ettiği zehrin litresinin 10 milyon dolar olduğunu ve dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Siyah akrep olarak bilinen 'Androctonus Crassicauda' cinsi akreplerden zehir elde ediyoruz. Siyah akrep Şanlıurfa’ya özgü bir akrep türü. Bu çalışmaya 2000 yılında başladık. Öncelikle yasal izin süreci vardı. İzinleri almamız yaklaşık 1 yıl sürdü. Ondan sonra doğadan 100 tane kadar anaç bireyleri temin ettik. Akreplerin çoğalmasını sağladık. Akrepler şu anda sağma evresine girerler. Son birkaç aydır sağıma başladık" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211221/kara-akrep-turunun-turkiyeye-ozgu-oldugu-kanitlandi-androctonus-turkiyensis-ismi-verildi-1051969127.html
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akrep, zehir, şanlıurfa
akrep, zehir, şanlıurfa

Şanlıurfa'da akrep çiftliği: Zehrin litresi 10 milyon dolar

18:01 29.09.2022 (güncellendi: 18:07 29.09.2022)
© DHAŞanlıurfa'da akrep çiftliği
Şanlıurfa'da akrep çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© DHA
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Şanlıurfa’da kurulan akrep çiftliğinde akrep zehrinin sağımı yapılıyor. İlaç ve savunma sanayisinde kullanılan akrep zehrinin litresi 10 milyon dolara satılıyor.
Yetiştirilen 15 bin akrebin zehri ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyoehrin litresinin 10 milyon dolara satıldığını ve çeşitli ülkelerden siparişler almaya başladıklarını söyledi.
Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Metin Örenler, hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor.
Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapıyor.

Tesisin 50 bin akrep yetiştirme kapasitesi bulunuyor

Türkiye’de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin de ilaç sektöründe kullanılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Örenler, bakanlıklardan aldıkları izinlerle 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip tesis kurduklarını dile getirdi.
© DHADoğadan topladıkları akreplerin çoğalmalarını sağladıklarını ve şu an tesiste 15 bin akreplerinin bulunduğunu dile getiren Örenler, gelecek yıl 30 bin akrep sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Doğadan topladıkları akreplerin çoğalmalarını sağladıklarını ve şu an tesiste 15 bin akreplerinin bulunduğunu dile getiren Örenler, gelecek yıl 30 bin akrep sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
Doğadan topladıkları akreplerin çoğalmalarını sağladıklarını ve şu an tesiste 15 bin akreplerinin bulunduğunu dile getiren Örenler, gelecek yıl 30 bin akrep sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
© DHA

'Çalışmalara 2000 yılında başladık'

Metin Örenler, akreplerden elde ettiği zehrin litresinin 10 milyon dolar olduğunu ve dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Siyah akrep olarak bilinen 'Androctonus Crassicauda' cinsi akreplerden zehir elde ediyoruz. Siyah akrep Şanlıurfa’ya özgü bir akrep türü. Bu çalışmaya 2000 yılında başladık. Öncelikle yasal izin süreci vardı. İzinleri almamız yaklaşık 1 yıl sürdü. Ondan sonra doğadan 100 tane kadar anaç bireyleri temin ettik. Akreplerin çoğalmasını sağladık. Akrepler şu anda sağma evresine girerler. Son birkaç aydır sağıma başladık" diye konuştu.
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