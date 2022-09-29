https://sputniknews.com.tr/20220929/sanliurfada-akrep-ciftligi-zehrin-litresi-10-milyon-dolar-1061768161.html

Şanlıurfa'da akrep çiftliği: Zehrin litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa'da akrep çiftliği: Zehrin litresi 10 milyon dolar

Şanlıurfa’da kurulan akrep çiftliğinde akrep zehrinin sağımı yapılıyor. İlaç ve savunma sanayisinde kullanılan akrep zehrinin litresi 10 milyon dolara... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T18:01+0300

2022-09-29T18:01+0300

2022-09-29T18:07+0300

akrep

zehir

yaşam

şanlıurfa

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Yetiştirilen 15 bin akrebin zehri ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyoehrin litresinin 10 milyon dolara satıldığını ve çeşitli ülkelerden siparişler almaya başladıklarını söyledi.Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Metin Örenler, hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor.Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapıyor.Tesisin 50 bin akrep yetiştirme kapasitesi bulunuyorTürkiye’de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin de ilaç sektöründe kullanılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Örenler, bakanlıklardan aldıkları izinlerle 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip tesis kurduklarını dile getirdi.'Çalışmalara 2000 yılında başladık'Metin Örenler, akreplerden elde ettiği zehrin litresinin 10 milyon dolar olduğunu ve dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Siyah akrep olarak bilinen 'Androctonus Crassicauda' cinsi akreplerden zehir elde ediyoruz. Siyah akrep Şanlıurfa’ya özgü bir akrep türü. Bu çalışmaya 2000 yılında başladık. Öncelikle yasal izin süreci vardı. İzinleri almamız yaklaşık 1 yıl sürdü. Ondan sonra doğadan 100 tane kadar anaç bireyleri temin ettik. Akreplerin çoğalmasını sağladık. Akrepler şu anda sağma evresine girerler. Son birkaç aydır sağıma başladık" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20211221/kara-akrep-turunun-turkiyeye-ozgu-oldugu-kanitlandi-androctonus-turkiyensis-ismi-verildi-1051969127.html

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akrep, zehir, şanlıurfa