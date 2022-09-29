https://sputniknews.com.tr/20220929/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-rusyanin-dayanikliligini-siniyor-1061766911.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Rusya’nın dayanıklılığını sınıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD, Rusya’nın dayanıklılığını sınıyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin doğrudan Ukrayna’daki çatışmada Kiev’in tarafında yer aldığının bariz olduğunu ve Washington’un... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T17:24+0300

2022-09-29T17:24+0300

2022-09-29T17:24+0300

ukrayna krizi

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Antonov, National Interest dergisi için kaleme aldığı yazıda, bugün Rusya’nın dayanıklılığının test edildiğini belirterek, “Bariz hasımca eylemlere ve saldırılara tepki vermemek için ne kadar sabrımız olduğunu kontrol etmek istiyorlar. Aslında Washington, mevcut durumu büyük nükleer güçler arasında öngörülemez sonuçlara yol açabilecek çatışmaya doğru itiyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin doğrudan Ukrayna’daki çatışmaya Kiev’in yanında yer aldığına dikkat çeken Rus diplomat, “Ölümcül silah sevkiyatı açık biçimde artırılıyor. Kiev, istihbarat bilgileriyle temin ediliyor. Rus ordusuna karşı operasyonlar ortaklaşa planlanıyor. Ukraynalılar, NATO teçhizatı ile savaş eğitimini alıyor” dedi.ABD’li politikacıların, Rusya’nın kendi topraklarını korumaya hazır olmasının Kırım ve referandumların yapıldığı bölgeleri kapsamadığını düşünerek yanıldığını kaydeden Antonov, bu politikacıların kendi toplumlarını ve dünya kamuoyunu Rusya’dan kaynaklanan 'hayali nükleer tehdit' ile korkuttuğunu belirterek, “Bu türden söylemler, Rusya yönetiminin dile getirdiklerini çarpıtıyor” değerlendirmesini yaptı.Avrupa’daki nükleer çatışma olasılığına ilişkin fikirlerin yanlış olduğu uyarısında bulunan Antonov, “İngiltere ve Fransa’nın nükleer güçlerinin bulunduğu Avrupa’da böyle bir çatışma çıkarsa güya ABD okyanusun öbür kıyısında bekleyebilecek. Bunun son derece tehlikeli deney olduğunun altını çizmek istiyorum. Her türlü nükleer silah kullanımının, yerel veya bölgesel çatışmanın hızla küresel felakete dönüşmesine yol açabileceği ihtimali çok yüksek olduğu öngörülebilir” yorumunu yaptı.Rusya ve ABD’nin, tüm zorluklara rağmen nükleer çatışma uçurumunun eşiğine gelmediği umduğunu dile getiren Antonov, Moskova’ya yönelik tehditlere son verme çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-ukraynaya-askeri-yardimlarinin-tam-listesini-acikladi-bu-yil-17-milyar-dolarlik-silaha-onay-1061759873.html

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