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Rusya’dan Çin’e hızlı nötron reaktörleri için yakıt gönderildi
Rusya’dan Çin’e hızlı nötron reaktörleri için yakıt gönderildi
Rusya Atom Enerjisi Ajansı Rosatom, Çin’deki hızlı nötron reaktörleri için ilk yakıt sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T19:12+0300
2022-10-01T00:12+0300
dünya
çin
rusya
reaktör
rosatom
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Rosatom’un açıklamasında, “Reaktöre ilk yükleme ve ilk ikmal için siparişçiye yıl sonuna kadar iki yakıt partisinin daha yapılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.Reaktöre ilk yüklemenin yapılması için Çin’e henüz ilk ısı üreten nükleer reaktör gruplarının gönderildiği kaydedildi.Dünyanın, Rusya dışında, hızlı nötron reaktörlere sahip tek nükleer santrali Çin’in Fujian eyaletinde bulunuyor.
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çin, rusya, reaktör, rosatom, nükleer reaktör
çin, rusya, reaktör, rosatom, nükleer reaktör

Rusya’dan Çin’e hızlı nötron reaktörleri için yakıt gönderildi

19:12 29.09.2022 (güncellendi: 00:12 01.10.2022)
© FlickrRusya ve Çin
Rusya ve Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Flickr
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Rusya Atom Enerjisi Ajansı Rosatom, Çin’deki hızlı nötron reaktörleri için ilk yakıt sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti.
Rosatom’un açıklamasında, “Reaktöre ilk yükleme ve ilk ikmal için siparişçiye yıl sonuna kadar iki yakıt partisinin daha yapılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.
Reaktöre ilk yüklemenin yapılması için Çin’e henüz ilk ısı üreten nükleer reaktör gruplarının gönderildiği kaydedildi.
Dünyanın, Rusya dışında, hızlı nötron reaktörlere sahip tek nükleer santrali Çin’in Fujian eyaletinde bulunuyor.
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