https://sputniknews.com.tr/20220929/rusyadan-cine-hizli-notron-reaktorleri-icin-yakit-gonderildi-1061820271.html

Rusya’dan Çin’e hızlı nötron reaktörleri için yakıt gönderildi

Rusya’dan Çin’e hızlı nötron reaktörleri için yakıt gönderildi

Rusya Atom Enerjisi Ajansı Rosatom, Çin’deki hızlı nötron reaktörleri için ilk yakıt sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirtti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T19:12+0300

2022-09-29T19:12+0300

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reaktör

rosatom

nükleer reaktör

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Rosatom’un açıklamasında, “Reaktöre ilk yükleme ve ilk ikmal için siparişçiye yıl sonuna kadar iki yakıt partisinin daha yapılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.Reaktöre ilk yüklemenin yapılması için Çin’e henüz ilk ısı üreten nükleer reaktör gruplarının gönderildiği kaydedildi.Dünyanın, Rusya dışında, hızlı nötron reaktörlere sahip tek nükleer santrali Çin’in Fujian eyaletinde bulunuyor.

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çin, rusya, reaktör, rosatom, nükleer reaktör