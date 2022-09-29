https://sputniknews.com.tr/20220929/rusya-lideri-putin-bati-bdt-cografyasinda-yeni-catismalari-korukleyecek-senaryolar-hazirliyor-1061767728.html

Rusya lideri Putin: Batı, BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körükleyecek senaryolar hazırlıyor

Rusya lideri Putin: Batı, BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körükleyecek senaryolar hazırlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasında yeni çatışmaları körükleyecek senaryolar üzerinde çalıştığını... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T17:45+0300

2022-09-29T17:45+0300

2022-09-29T18:05+0300

dünya

vladimir putin

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle video-konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, "Batı'nın BDT coğrafyasında yeni çatışmaları körüklemeye dönük senaryolar üzerinde çalışıldığını biliyoruz. (Bu bölgede) Yeteri kadar çatışma var zaten. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında neler yaşandığına, bazı diğer BDT ülkelerinin sınırlarında neler olup bittiğine bakılması yeterli. Elbette tüm bunlar, SSCB'nin dağılmasının bir sonucu. Tüm Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlık oluşma riskleri de dahil istikrarsızlaşma riskleri her şeye rağmen artıyor" ifadelerini kullandı.Günümüzün mevcut zor ve gergin uluslararası ortamında dış güvenliğin ve iç istikrarın BDT ülkelerinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasının en önemli koşulları olduğunu kaydeden Putin, mevcut ve potansiyel tehditlere sağlam bir karşılık verilmesi için BDT ülkelerinin eşgüdüm içinde hareket etmesi, güvenlik kurumları ile istihbarat servislerinin işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı."BDT sınırlarındaki durum yüksek önem arz ediyor. Bilhassa oralarda, zamanında müdahale edilmemesi halinde ülkelerimizdeki durumu olumsuz etkileyecek çok sayıda ortak güvenlik tehditleri oluşturuluyor" diyen Putin, Afganistan örneğini hatırlatarak oradaki uluslararası terör örgütlerinin BDT ülkeleri de dahil komşu ülkelere yönelik eylem planları hazırlayabileceği, yeni hücreler kurabileceği veya uyuyan hücreleri harekete geçirebileceği, militanlara silah tedarik edebileceği uyarısında bulundu.BDT ülkelerinin jeopolitik hasımlarının istediği herkesi vurabileceğine, her ülkeyi kriz merkezi haline getirmeye hazır olduğuna dikkat çeken ve bu tür tehditlere BDT terörle mücadele merkezinin deneyimini de aktif şekilde kullanarak zamanında karşılık verilmesi gerektiğinin altını çizen Putin, bölgede barışı ve istikrarı sağlama, ulusal egemenliği güçlendirme, entegrasyon süreçlerinin gelişimine katkı sunma gibi görevlerin ifasında BDT ülkelerinin istihbarat servislerinin işbirliği deneyiminden de azami düzeyde yararlanılmasını tavsiye etti.

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vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)