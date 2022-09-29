https://sputniknews.com.tr/20220929/rus-uzmanlar-kuzey-akim-hatlarinda-meydana-gelen-arizalardan-fayda-saglayanlari-belirledi-1061777713.html

Rus uzmanlar, Kuzey Akım hatlarında meydana gelen arızalardan fayda sağlayanları belirledi

Rus uzmanlar, Kuzey Akım hatlarında meydana gelen arızalardan fayda sağlayanları belirledi

Rus uzmanlar, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki arızalardan fayda sağlayabilecek ülkelerin ABD, Polonya, Ukrayna ve Norveç olabileceğine... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T22:05+0300

2022-09-29T22:05+0300

2022-09-29T22:05+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

kuzey akım-1

kuzey akım-2

danimarka

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Uluslararası kaynaklar ve enerji piyasası analisti Vladimir Demidov, Almanya ile Rusya arasındaki müzakerelere karşı çıkanların gaz boru hatlarının arızalanmasından fayda sağlayacağına inanıyor.Rus uzman, “Farz edelim ki önümüzdeki kış çok soğuk olacak ve Almanya bir takım insani veya endüstriyel kayıplara uğrayacak. Almanya bir noktada belki de sosyal patlamalar nedeniyle gaz tedariki için Rusya'ya başvurabilir. Doğal olarak, bu müzakereler Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırılmasına yol açabilir. Dolayısıyla Rusya'ya karşı yaptırımları kaldırmak istemeyenler de buna ilgi duyuyor” diye konuştu.Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun analisti İgor Yuşkov, böyle bir arızanın ilk sırada ABD’nin çıkarları ile örtüştüğüne inanıyor.Yuşkov, “Onlar (ABD) bu şekilde Avrupa’yı 50 yıldır devam eden Rus tedarikinden koparıyorlar. Genel olarak bakıldığında bu terör saldırısı aynı zamanda Avrupalılara, ‘Rusya ile anlaşabileceğinizi düşünmeyin. İşte teorik olarak bile sizi böyle bir imkandan mahrum bırakıyoruz’ sinyalidir” açıklamasında bulundu.Rus siyaset bilimci Georgiy Bovt, bunun teorik olarak Avrupa'ya gaz arzının hala sürdüğü Ukrayna’nın da yararına olabileceğini belirtti. Bovt, sabotajın teorik olarak Gazprom'dan gaz almayı bırakan ve tam da bugünlerde Baltic Pipe’ı devreye alan Norveçlilerden satın almaya başlayan Polonyalılara da yarar sağlayabildiğine dikkat çekti. Rus uzman hem Ukrayna, hem de Polonya tarafının Almanya'yı Rusya ile ekonomik ilişkileri sürdürmesi nedeniyle eleştirdiğini hatırlattı ve ekledi:İgor Yuşkov, gaz boru hatlarındaki arızaların Rusya tarafından organize dildiği yönündeki açıklamaları ise şöyle yorumladı:Aynı konuda değerlendirmede bulunan Georgiy Bovt ise, “Boru hattının imha edilmesi, teorik olarak Avrupa'nın kendisini kötüye kullanmakla suçladığı ‘gaz üzerinden şantaj yapılıyor’ kozunu Moskova'nın elinden alıyor. Ama artık boru hattı olmadığı için şantaj da yok. Konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

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