https://sputniknews.com.tr/20220929/rus-uzmanlar-kuzey-akim-hatlarinda-meydana-gelen-arizalardan-fayda-saglayanlari-belirledi-1061777713.html
Rus uzmanlar, Kuzey Akım hatlarında meydana gelen arızalardan fayda sağlayanları belirledi
Rus uzmanlar, Kuzey Akım hatlarında meydana gelen arızalardan fayda sağlayanları belirledi
Rus uzmanlar, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki arızalardan fayda sağlayabilecek ülkelerin ABD, Polonya, Ukrayna ve Norveç olabileceğine... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T22:05+0300
2022-09-29T22:05+0300
2022-09-29T22:05+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
kuzey akım-1
kuzey akım-2
danimarka
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Uluslararası kaynaklar ve enerji piyasası analisti Vladimir Demidov, Almanya ile Rusya arasındaki müzakerelere karşı çıkanların gaz boru hatlarının arızalanmasından fayda sağlayacağına inanıyor.Rus uzman, “Farz edelim ki önümüzdeki kış çok soğuk olacak ve Almanya bir takım insani veya endüstriyel kayıplara uğrayacak. Almanya bir noktada belki de sosyal patlamalar nedeniyle gaz tedariki için Rusya'ya başvurabilir. Doğal olarak, bu müzakereler Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırılmasına yol açabilir. Dolayısıyla Rusya'ya karşı yaptırımları kaldırmak istemeyenler de buna ilgi duyuyor” diye konuştu.Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun analisti İgor Yuşkov, böyle bir arızanın ilk sırada ABD’nin çıkarları ile örtüştüğüne inanıyor.Yuşkov, “Onlar (ABD) bu şekilde Avrupa’yı 50 yıldır devam eden Rus tedarikinden koparıyorlar. Genel olarak bakıldığında bu terör saldırısı aynı zamanda Avrupalılara, ‘Rusya ile anlaşabileceğinizi düşünmeyin. İşte teorik olarak bile sizi böyle bir imkandan mahrum bırakıyoruz’ sinyalidir” açıklamasında bulundu.Rus siyaset bilimci Georgiy Bovt, bunun teorik olarak Avrupa'ya gaz arzının hala sürdüğü Ukrayna’nın da yararına olabileceğini belirtti. Bovt, sabotajın teorik olarak Gazprom'dan gaz almayı bırakan ve tam da bugünlerde Baltic Pipe’ı devreye alan Norveçlilerden satın almaya başlayan Polonyalılara da yarar sağlayabildiğine dikkat çekti. Rus uzman hem Ukrayna, hem de Polonya tarafının Almanya'yı Rusya ile ekonomik ilişkileri sürdürmesi nedeniyle eleştirdiğini hatırlattı ve ekledi:İgor Yuşkov, gaz boru hatlarındaki arızaların Rusya tarafından organize dildiği yönündeki açıklamaları ise şöyle yorumladı:Aynı konuda değerlendirmede bulunan Georgiy Bovt ise, “Boru hattının imha edilmesi, teorik olarak Avrupa'nın kendisini kötüye kullanmakla suçladığı ‘gaz üzerinden şantaj yapılıyor’ kozunu Moskova'nın elinden alıyor. Ama artık boru hattı olmadığı için şantaj da yok. Konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.
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rusya, kuzey akım-1, kuzey akım-2, danimarka
rusya, kuzey akım-1, kuzey akım-2, danimarka
Rus uzmanlar, Kuzey Akım hatlarında meydana gelen arızalardan fayda sağlayanları belirledi
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Rus uzmanlar, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki arızalardan fayda sağlayabilecek ülkelerin ABD, Polonya, Ukrayna ve Norveç olabileceğine işaret etti.
Uluslararası kaynaklar ve enerji piyasası analisti Vladimir Demidov, Almanya ile Rusya arasındaki müzakerelere karşı çıkanların gaz boru hatlarının arızalanmasından fayda sağlayacağına inanıyor.
Rus uzman, “Farz edelim ki önümüzdeki kış çok soğuk olacak ve Almanya bir takım insani veya endüstriyel kayıplara uğrayacak. Almanya bir noktada belki de sosyal patlamalar nedeniyle gaz tedariki için Rusya'ya başvurabilir. Doğal olarak, bu müzakereler Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırılmasına yol açabilir. Dolayısıyla Rusya'ya karşı yaptırımları kaldırmak istemeyenler de buna ilgi duyuyor” diye konuştu.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun analisti İgor Yuşkov, böyle bir arızanın ilk sırada ABD’nin çıkarları ile örtüştüğüne inanıyor.
Yuşkov, “Onlar (ABD) bu şekilde Avrupa’yı 50 yıldır devam eden Rus tedarikinden koparıyorlar. Genel olarak bakıldığında bu terör saldırısı aynı zamanda Avrupalılara, ‘Rusya ile anlaşabileceğinizi düşünmeyin. İşte teorik olarak bile sizi böyle bir imkandan mahrum bırakıyoruz’ sinyalidir” açıklamasında bulundu.
Rus siyaset bilimci Georgiy Bovt, bunun teorik olarak Avrupa'ya gaz arzının hala sürdüğü Ukrayna’nın da yararına olabileceğini belirtti. Bovt, sabotajın teorik olarak Gazprom'dan gaz almayı bırakan ve tam da bugünlerde Baltic Pipe’ı devreye alan Norveçlilerden satın almaya başlayan Polonyalılara da yarar sağlayabildiğine dikkat çekti. Rus uzman hem Ukrayna, hem de Polonya tarafının Almanya'yı Rusya ile ekonomik ilişkileri sürdürmesi nedeniyle eleştirdiğini hatırlattı ve ekledi:
“Kuzey Akım’ın devre dışı kalmış olmasından, şu anda AB'ye gaz tedariki açısından ‘Gazprom’u sollayarak zirveye tırmanan Norveçliler de yarar sağlayabilir.”
İgor Yuşkov, gaz boru hatlarındaki arızaların Rusya tarafından organize dildiği yönündeki açıklamaları ise şöyle yorumladı:
“Tüm bu gaz boru hatlarını korumak Rusya için faydalı olurdu, zira onlara para harcadık. Bu muazzam bir yatırım. Bizim için bu gerçekten de Avrupa ile bir tür bağlantı. Yok oluş bizim yararımıza değil. Almanya’nın yararına da değil.”
Aynı konuda değerlendirmede bulunan Georgiy Bovt ise, “Boru hattının imha edilmesi, teorik olarak Avrupa'nın kendisini kötüye kullanmakla suçladığı ‘gaz üzerinden şantaj yapılıyor’ kozunu Moskova'nın elinden alıyor. Ama artık boru hattı olmadığı için şantaj da yok. Konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.