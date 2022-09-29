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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/nato-kuzey-akim-sizintilarinin-sabotaj-sonucu-oldugunu-saniyoruz-sorusturulmasini-destekliyoruz-1061753708.html
NATO: Kuzey Akım sızıntılarının sabotaj sonucu olduğunu sanıyoruz, soruşturulmasını destekliyoruz
NATO: Kuzey Akım sızıntılarının sabotaj sonucu olduğunu sanıyoruz, soruşturulmasını destekliyoruz
Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına verilen hasarla ilgili NATO'dan açıklama geldi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T12:43+0300
2022-09-29T13:05+0300
avrupa'da enerji krizi
nato
kuzey akım
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Kuzey Atlantik ittifakı, Kuzey Akım boru hatlarının hasar görmesi sonucu gaz sızıntısı meydana gelmesi olayının nedenlerini belirlemek için yürütülen soruşturmaları desteklediğini duyurdu.NATO açıklamasında şöyle denildi:"Baltık Denizi'ndeki uluslararası sularda Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının aldığı hasar derin endişe kaynağıdır. Halihazırda mevcut olan tüm bilgiler, bunun kasıtlı, pervasız ve sorumsuz sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu göstermektedir.""Bu sızıntılar nakliye için risklere ve önemli çevresel hasara neden oluyor. Hasarın kaynağını belirlemek için yürütülen soruşturmaları destekliyoruz."Açıklamada 'kritik NATO altyapısına yapılacak herhangi bir saldırıya derhal yanıt verileceği' de dile getirildi. Dün AB'nin açıklamasından, Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyan Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntılarının sabotajdan kaynaklandığı sonucu çıktı.Der Spiegel, CIA'in haftalar önce Berlin'i Kuzey Akım'a yönelik tehditlere dair uyardığını yazdı. Eski Polonya Savunma ve Dışişleri Bakanı Radislaw Sikorski, Rus gazı boru hattını imha ettiği için ABD'ye teşekkür eden tweet attı.
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nato, kuzey akım
nato, kuzey akım

NATO: Kuzey Akım sızıntılarının sabotaj sonucu olduğunu sanıyoruz, soruşturulmasını destekliyoruz

12:43 29.09.2022 (güncellendi: 13:05 29.09.2022)
© Tomas KalninsNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Tomas Kalnins
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Ayrıntılar geliyor
Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına verilen hasarla ilgili NATO'dan açıklama geldi.
Kuzey Atlantik ittifakı, Kuzey Akım boru hatlarının hasar görmesi sonucu gaz sızıntısı meydana gelmesi olayının nedenlerini belirlemek için yürütülen soruşturmaları desteklediğini duyurdu.
NATO açıklamasında şöyle denildi:
"Baltık Denizi'ndeki uluslararası sularda Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının aldığı hasar derin endişe kaynağıdır. Halihazırda mevcut olan tüm bilgiler, bunun kasıtlı, pervasız ve sorumsuz sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu göstermektedir."
"Bu sızıntılar nakliye için risklere ve önemli çevresel hasara neden oluyor. Hasarın kaynağını belirlemek için yürütülen soruşturmaları destekliyoruz."
Açıklamada 'kritik NATO altyapısına yapılacak herhangi bir saldırıya derhal yanıt verileceği' de dile getirildi.
Dün AB'nin açıklamasından, Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyan Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntılarının sabotajdan kaynaklandığı sonucu çıktı.
Der Spiegel, CIA'in haftalar önce Berlin'i Kuzey Akım'a yönelik tehditlere dair uyardığını yazdı.
Eski Polonya Savunma ve Dışişleri Bakanı Radislaw Sikorski, Rus gazı boru hattını imha ettiği için ABD'ye teşekkür eden tweet attı.
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