https://sputniknews.com.tr/20220929/nagehan-alci-imamoglu-ortak-aday-olursa-da-hdpnin-aday-cikarmayacagini-dusunuyorum-1061762497.html

Nagehan Alçı: İmamoğlu ortak aday olursa da HDP’nin aday çıkarmayacağını düşünüyorum

Nagehan Alçı: İmamoğlu ortak aday olursa da HDP’nin aday çıkarmayacağını düşünüyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'en uygun ortak aday' olduğunu belirterek, "Şayet İmamoğlu ortak aday olursa da HDP’nin aday... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T15:48+0300

2022-09-29T15:48+0300

2022-09-29T15:48+0300

politika

nagehan alçı

ekrem imamoğlu

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Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde muhalefetin olası ortak adayına yönelik görüşlerini açıkladı.Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en uygun profildeki aday olduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:"Bu profile en uygun aday Ekrem İmamoğlu. Şayet İmamoğlu ortak aday olursa da HDP’nin aday çıkarmayacağını düşünüyorum. Son dönemde 1-2 çatlak ses çıksa da HDP tabanı ve elitleri İmamoğlu’na olumlu bakıyor. Gerçekçi bir değerlendirme yapmak gerekirse Haziran 2023 seçimlerinde ilk turda 6’lı masanın adayı Ekrem İmamoğlu olursa bir muhalefet adayının alabileceği maksimum oyu alır. Seçimin neticesi ilk turda belli olur. Yani ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan karşısında daha çok oy alır diye sorulursa ben hiç şüphesiz İmamoğlu derim. Araştırmalar da bunu gösteriyor."

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nagehan alçı, ekrem imamoğlu