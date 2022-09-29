https://sputniknews.com.tr/20220929/meteoroloji-sicakliklar-yarindan-itibaren-artacak-1061748323.html
Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T09:00+0300
2022-09-29T09:00+0300
2022-09-29T09:00+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı.Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.
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hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur, yağış, meteoroloji
hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur, yağış, meteoroloji
Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.