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Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T09:00+0300
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yaşam
hava durumu
istanbul hava durumu
yağmur
yağış
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı.Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.
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hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur, yağış, meteoroloji
hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur, yağış, meteoroloji

Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

09:00 29.09.2022
© AAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.
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