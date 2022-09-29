https://sputniknews.com.tr/20220929/meteoroloji-sicakliklar-yarindan-itibaren-artacak-1061748323.html

Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Meteoroloji: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, yarından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre bugün Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı.Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.

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