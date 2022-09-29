Madalyalı bir Nazi askerinin oğlu Arnold Schwarzenegger, Auschwitz'i ziyaret etti: Geri geleceğim
13:45 29.09.2022 (güncellendi: 14:05 29.09.2022)
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBAUS actor and former California governor Arnold Schwarzenegger during a press conference to present the multisport event "Arnold Classic Brasil 2016" in Rio de Janeiro on April 1, 2016.
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBA
Ünlü Hollywood oyuncusu Arnold Schwarzenegger, babasının da bir parçası olduğu Nazi yönetimince kurulan Auschwitz çalışma kampını ziyaret ederek burada bir Holokost mağduruyla bir araya geldi.
2. Dünya Savaşı sırasında madalyalı bir Nazi askeri olan Gustav Schwarzenegger'in oğlu ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Almanya'da Auschwitz çalışma kampının bulunduğu yeri ziyaret etti.
'Önyargıyı sonsuza dek ortadan kaldırma' mesajını iletmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, burada ayrıca Yahudilere yönelik soykırım girişimi Holokost mağdurlarından Simon Bergson ile bir araya geldi. Terminatör filminin oyuncusu, yaşça yakın oldukları Bergson'la önyargılara karşı savaşmak için birlikte çabaladıklarını söyledi.
Aslen Avusturyalı olan ve bir dönem ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Valilik yapan 75 yaşındaki Schwarzenegger, ziyaretinin ardından Auschwitz anı defterine "Geri geleceğim" diye yazdı.
"I'll be back."— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 28, 2022
The inscription of @Schwarzenegger in @AuschwitzMuseum guestbook. pic.twitter.com/eHGtemwzY5
Şimdilerde Auschwitz Yahudi Merkezi Vakfı olarak kullanılan eski bir sinagogda konuşan Schwarzenegger, "Bu hayatta kalması gereken bir hikaye, bu bizim tekrar tekrar anlatmamız gereken bir hikaye. Hep birlikte önyargılara karşı savaşalım ve onu herkes için sonlandıralım" ifadelerini kullandı.
Madalyalı bir Nazi askerinin oğlu Arnold Schwarzenegger, Auschwitz'i ziyaret etti: Geri geleceğimhttps://t.co/V7p26GgEjb pic.twitter.com/LHssO8tW4x— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2022