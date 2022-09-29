https://sputniknews.com.tr/20220929/kremlin-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasi-anlasmalari-yarin-imzalanacak-1061755606.html

Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanması anlaşmaları yarın imzalanacak

Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanması anlaşmaları yarın imzalanacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, referandumların gerçekleştiği Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T13:07+0300

2022-09-29T13:07+0300

2022-09-29T13:23+0300

kremlin

ukrayna krizi

rusya

donetsk

herson

lugansk

zaporojye

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Kremlin Sarayı’nın Georgiyevskiy Salonu’nda Rusya'ya yeni toprakların bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı bir tören gerçekleştirileceğini belirttiPeskov, düzenlediği basın toplantısında anlaşmaların Rusya’ya bağlanma referandumlarının gerçekleştirildiği ve Rusya’ya bağlanma talebini iletmiş her dört bölge ile imzalanacağını kaydetti. Bu, anlaşmaların Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin yöneticileri ile imzalanacağı anlamına geliyor.Kremlin Sözcüsü, yerel saatle 15.00’te gerçekleştirilecek söz konusu imza töreni sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bir konuşma yapacağını kaydetti. Ayrıca törende Putin’in Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin idarecileri ile görüşmeleri olacağını belirtti.Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin idarecileri dün gece bir uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220922/lavrov-referandum-kararlari-zelenskiyin-ruslara-yaptigi-ukraynayi-terk-edin-cagrisina-yanit--1061520338.html

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kremlin, rusya, donetsk, herson, lugansk, zaporojye, dmitriy peskov