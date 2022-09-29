Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/kremlin-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasi-anlasmalari-yarin-imzalanacak-1061755606.html
Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanması anlaşmaları yarın imzalanacak
Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanması anlaşmaları yarın imzalanacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, referandumların gerçekleştiği Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T13:07+0300
2022-09-29T13:23+0300
kremlin
ukrayna krizi
rusya
donetsk
herson
lugansk
zaporojye
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061568236_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_a3b67bba57c28199032936290c185cc0.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Kremlin Sarayı’nın Georgiyevskiy Salonu’nda Rusya'ya yeni toprakların bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı bir tören gerçekleştirileceğini belirttiPeskov, düzenlediği basın toplantısında anlaşmaların Rusya’ya bağlanma referandumlarının gerçekleştirildiği ve Rusya’ya bağlanma talebini iletmiş her dört bölge ile imzalanacağını kaydetti. Bu, anlaşmaların Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin yöneticileri ile imzalanacağı anlamına geliyor.Kremlin Sözcüsü, yerel saatle 15.00’te gerçekleştirilecek söz konusu imza töreni sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bir konuşma yapacağını kaydetti. Ayrıca törende Putin’in Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin idarecileri ile görüşmeleri olacağını belirtti.Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin idarecileri dün gece bir uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220922/lavrov-referandum-kararlari-zelenskiyin-ruslara-yaptigi-ukraynayi-terk-edin-cagrisina-yanit--1061520338.html
rusya
donetsk
herson
lugansk
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061568236_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_98e4e08645d476b257746c268f194bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, rusya, donetsk, herson, lugansk, zaporojye, dmitriy peskov
kremlin, rusya, donetsk, herson, lugansk, zaporojye, dmitriy peskov

Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanması anlaşmaları yarın imzalanacak

13:07 29.09.2022 (güncellendi: 13:23 29.09.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye düzenlenen referandumların ilk günü
Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye düzenlenen referandumların ilk günü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Peskov, referandumların gerçekleştiği Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı törenin yarın Moskova saatiyle 15.00’te (Türkiye saatiyle aynı) Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Kremlin Sarayı’nın Georgiyevskiy Salonu’nda Rusya'ya yeni toprakların bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı bir tören gerçekleştirileceğini belirtti
Peskov, düzenlediği basın toplantısında anlaşmaların Rusya’ya bağlanma referandumlarının gerçekleştirildiği ve Rusya’ya bağlanma talebini iletmiş her dört bölge ile imzalanacağını kaydetti.
Bu, anlaşmaların Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin yöneticileri ile imzalanacağı anlamına geliyor.
Kremlin Sözcüsü, yerel saatle 15.00’te gerçekleştirilecek söz konusu imza töreni sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bir konuşma yapacağını kaydetti. Ayrıca törende Putin’in Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin idarecileri ile görüşmeleri olacağını belirtti.
Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin idarecileri dün gece bir uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmişti.
Выступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Referandum kararları, Zelenskiy'in Ruslara yaptığı 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısına yanıt
22 Eylül, 18:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала