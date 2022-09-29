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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/kosacev-rusya-kuzey-akimdaki-patlamalari-bm-mahkemelerine-tasiyabilir-1061772458.html
Kosaçev: Rusya, Kuzey Akım’daki patlamaları BM mahkemelerine taşıyabilir
Kosaçev: Rusya, Kuzey Akım’daki patlamaları BM mahkemelerine taşıyabilir
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T19:48+0300
2022-09-29T19:49+0300
avrupa'da enerji krizi
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Kosaçev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Olayın denizde gerçekleşmesi nedeniyle, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca Rusya, meşru menfaatlerini korumak için çeşitli prosedürlere (287. madde) başvurabilir, hatta bu meseleyi Uluslararası Adalet Divanı veya Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne taşıyabilir” diye yazdı.1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, kıyı ülkenin kabloları ve boru hatlarını korumak için uygun tedbirler alması gerektiğini kaydeden Kosaçev, “Mevcut bilgilere göre, iki delik İsveç’in, iki delik de Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldi. Böylelikle ihlalin yapıldığı yerler İsveç ve Danimarka” ifadesini kullandı.Sözleşmeye uygun olarak İsveç ve Danimarka’nın, olayla ilgili ellerindeki tüm bilgileri dünya kamuoyuna sunmak zorunda olduğunu anımsatan Rus senatör, ilgili tüm ülkelerin Rusya’yla dahil olmak üzere işbirliği, görüşmeler ve bilgi alışverişi yapması gerektiğini belirterek, “Rusya ve Rus şirketleri büyük ekonomik zarara uğratıldı. Baltık Denizi çevresi büyük zarar gördü. Tüm bunlar, suçlu tarafın uluslararası düzeyde hesaba çekilmesi ve zararları tazmin etmesi konularını gündeme getiriyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/danimarka-baltik-denizindeki-gaz-boru-hattinda-sizinti-oldugunu-bildirdi-1061644476.html
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, isveç, danimarka
kuzey akım-1, kuzey akım-2, isveç, danimarka

Kosaçev: Rusya, Kuzey Akım’daki patlamaları BM mahkemelerine taşıyabilir

19:48 29.09.2022 (güncellendi: 19:49 29.09.2022)
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar bağlamında çıkarlarını koruma amacıyla Uluslararası Adalet Divanı veya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurabileceğini belirtti.
Kosaçev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Olayın denizde gerçekleşmesi nedeniyle, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca Rusya, meşru menfaatlerini korumak için çeşitli prosedürlere (287. madde) başvurabilir, hatta bu meseleyi Uluslararası Adalet Divanı veya Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne taşıyabilir” diye yazdı.
1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, kıyı ülkenin kabloları ve boru hatlarını korumak için uygun tedbirler alması gerektiğini kaydeden Kosaçev, “Mevcut bilgilere göre, iki delik İsveç’in, iki delik de Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldi. Böylelikle ihlalin yapıldığı yerler İsveç ve Danimarka” ifadesini kullandı.
Sözleşmeye uygun olarak İsveç ve Danimarka’nın, olayla ilgili ellerindeki tüm bilgileri dünya kamuoyuna sunmak zorunda olduğunu anımsatan Rus senatör, ilgili tüm ülkelerin Rusya’yla dahil olmak üzere işbirliği, görüşmeler ve bilgi alışverişi yapması gerektiğini belirterek, “Rusya ve Rus şirketleri büyük ekonomik zarara uğratıldı. Baltık Denizi çevresi büyük zarar gördü. Tüm bunlar, suçlu tarafın uluslararası düzeyde hesaba çekilmesi ve zararları tazmin etmesi konularını gündeme getiriyor” diye ekledi.
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