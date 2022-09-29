https://sputniknews.com.tr/20220929/kosacev-rusya-kuzey-akimdaki-patlamalari-bm-mahkemelerine-tasiyabilir-1061772458.html

Kosaçev: Rusya, Kuzey Akım’daki patlamaları BM mahkemelerine taşıyabilir

Kosaçev: Rusya, Kuzey Akım’daki patlamaları BM mahkemelerine taşıyabilir

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T19:48+0300

2022-09-29T19:48+0300

2022-09-29T19:49+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım-1

kuzey akım-2

isveç

danimarka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44c58d2f1f4b7103bbfcebedd8fe1085.jpg

Kosaçev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Olayın denizde gerçekleşmesi nedeniyle, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca Rusya, meşru menfaatlerini korumak için çeşitli prosedürlere (287. madde) başvurabilir, hatta bu meseleyi Uluslararası Adalet Divanı veya Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne taşıyabilir” diye yazdı.1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, kıyı ülkenin kabloları ve boru hatlarını korumak için uygun tedbirler alması gerektiğini kaydeden Kosaçev, “Mevcut bilgilere göre, iki delik İsveç’in, iki delik de Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldi. Böylelikle ihlalin yapıldığı yerler İsveç ve Danimarka” ifadesini kullandı.Sözleşmeye uygun olarak İsveç ve Danimarka’nın, olayla ilgili ellerindeki tüm bilgileri dünya kamuoyuna sunmak zorunda olduğunu anımsatan Rus senatör, ilgili tüm ülkelerin Rusya’yla dahil olmak üzere işbirliği, görüşmeler ve bilgi alışverişi yapması gerektiğini belirterek, “Rusya ve Rus şirketleri büyük ekonomik zarara uğratıldı. Baltık Denizi çevresi büyük zarar gördü. Tüm bunlar, suçlu tarafın uluslararası düzeyde hesaba çekilmesi ve zararları tazmin etmesi konularını gündeme getiriyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/danimarka-baltik-denizindeki-gaz-boru-hattinda-sizinti-oldugunu-bildirdi-1061644476.html

isveç

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey akım-1, kuzey akım-2, isveç, danimarka