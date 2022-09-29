https://sputniknews.com.tr/20220929/karadagda-kirmizi-bultenle-aranan-suc-orgutu-uyesi-istanbulda-yakalandi-1061768321.html

Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Sırp suç örgütü Kavac’ın üyesi İstanbul'da yakalandı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T18:03+0300

2022-09-29T18:03+0300

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kırmızı bülten

karadağ

istanbul

türkiye

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve 'Kavac' isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.'Amico' kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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kırmızı bülten, karadağ, istanbul