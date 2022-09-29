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Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Sırp suç örgütü Kavac’ın üyesi İstanbul'da yakalandı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T18:03+0300
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kırmızı bülten
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve 'Kavac' isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.'Amico' kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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kırmızı bülten, karadağ, istanbul
kırmızı bülten, karadağ, istanbul

Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

18:03 29.09.2022 (güncellendi: 18:08 29.09.2022)
© AAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Sırp suç örgütü Kavac’ın üyesi İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve 'Kavac' isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.
'Amico' kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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