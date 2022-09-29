https://sputniknews.com.tr/20220929/karadagda-kirmizi-bultenle-aranan-suc-orgutu-uyesi-istanbulda-yakalandi-1061768321.html
Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Sırp suç örgütü Kavac’ın üyesi İstanbul'da yakalandı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T18:03+0300
2022-09-29T18:03+0300
2022-09-29T18:08+0300
kırmızı bülten
karadağ
istanbul
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103238/94/1032389460_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6e11860f045ed986a6bfa898b6a8b28f.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve 'Kavac' isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.'Amico' kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
karadağ
istanbul
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103238/94/1032389460_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_fd1d9f628d95256a70ec19dd4d17ec3e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırmızı bülten, karadağ, istanbul
kırmızı bülten, karadağ, istanbul
Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
18:03 29.09.2022 (güncellendi: 18:08 29.09.2022) Abone ol
Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Sırp suç örgütü Kavac’ın üyesi İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve 'Kavac' isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.
'Amico' kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.