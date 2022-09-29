https://sputniknews.com.tr/20220929/karadag-disisleri-bakanligi-rus-buyukelciliginden-6-diplomatin-sinir-disi-edilecegini-bildirdi-1061773297.html
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi
Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Rusya... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T20:26+0300
2022-09-29T20:26+0300
2022-09-29T20:26+0300
dünya
rusya
karadağ
elçilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103450/29/1034502908_2:0:990:556_1920x0_80_0_0_b6e80180c6d1b3126d2e04d70a7aab8d.jpg
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi.Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygıya aykırı olan eylemler nedeniyle Rusya Büyükelçiliği'nin Karadağ'da akreditasyonu bulunan 6 diplomatını istenmeyen kişi ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri: Diplomatlarımızın sınır dışı edilmesine karşılık vereceğizRusya Dışişleri Bakanlığı ise Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin 6 diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini açıkladı.Konu ile ilgili olarak Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Rus tarafının daha önce bildirdiği üzere Rusya, buna uygun karşılığı verecek” ifadelerini kullandı.
rusya
karadağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103450/29/1034502908_125:0:866:556_1920x0_80_0_0_ced749ec71edc8163730f90bd2b62e9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, karadağ, elçilik
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi
Abone ol
Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin 6 diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini açıkladı.
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygıya aykırı olan eylemler nedeniyle Rusya Büyükelçiliği'nin Karadağ'da akreditasyonu bulunan 6 diplomatını istenmeyen kişi ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri: Diplomatlarımızın sınır dışı edilmesine karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin 6 diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini açıkladı.
Konu ile ilgili olarak Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Rus tarafının daha önce bildirdiği üzere Rusya, buna uygun karşılığı verecek” ifadelerini kullandı.