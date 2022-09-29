https://sputniknews.com.tr/20220929/karadag-disisleri-bakanligi-rus-buyukelciliginden-6-diplomatin-sinir-disi-edilecegini-bildirdi-1061773297.html

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi

Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Rusya... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T20:26+0300

2022-09-29T20:26+0300

2022-09-29T20:26+0300

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karadağ

elçilik

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Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi.Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygıya aykırı olan eylemler nedeniyle Rusya Büyükelçiliği'nin Karadağ'da akreditasyonu bulunan 6 diplomatını istenmeyen kişi ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri: Diplomatlarımızın sınır dışı edilmesine karşılık vereceğizRusya Dışişleri Bakanlığı ise Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin 6 diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini açıkladı.Konu ile ilgili olarak Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Rus tarafının daha önce bildirdiği üzere Rusya, buna uygun karşılığı verecek” ifadelerini kullandı.

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