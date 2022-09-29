https://sputniknews.com.tr/20220929/kalasnikov-sirketi-atesli-silah-uretimini-yuzde-40-artirdi-1061771106.html
Kalaşnikov şirketi, ateşli silah üretimini yüzde 40 artırdı
Kalaşnikov şirketi, ateşli silah üretimini yüzde 40 artırdı
Rus savunma şirket grubu Kalaşnikov, 2022’de ateşli silah üretiminin yüzde 40 oranında arttığını belirtti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T19:24+0300
2022-09-29T19:24+0300
2022-09-29T19:24+0300
savunma
kalaşnikov
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Kalaşnikov şirketinden yapılan açıklamada, “2022’de ateşli silah üretimindeki büyük artış, askeri amaçlı ürünlerle ilgili ihracat kontratları ve sivil silah ihracatındaki artış sayesinde sağlandı. Sivil silah ihracatında bu yılın ilk dokuz ayında elde edilen rakam, 2021’in 12 ayına eşit” ifadesine yer verildi.Mevcut üretim planının, son 20 yılın rekoru olduğu kaydedildi.Kalaşnikov Şirketler Grubu Başkanı Alan Luşnikov, “Öncelikliğimiz, Rusya Savunma Bakanlığı’na askeri ürünlerin tedariki ile ilgili yükümlülüklerin zamanında ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi. Özellikle mevcut koşullarda, ülkenin savunma kabiliyetinin sağlanması, işletmenin istisnasız tüm birimlerinin odaklandığı bir görev” açıklamasında bulunduLuşnikov, “Dış müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi kaliteli ve zamanında yerine getirmek için de çalışıyoruz. Ayrıca bu yıl sivil hafif silah pazarında geçen yıla göre bir talep artışı görüyoruz. Dolayısıyla bu yıl üretim kapasitelerimiz oldukça yoğun” diye ekledi.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kalaşnikov, rusya, rusya savunma bakanlığı
kalaşnikov, rusya, rusya savunma bakanlığı
Kalaşnikov şirketi, ateşli silah üretimini yüzde 40 artırdı
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Rus savunma şirket grubu Kalaşnikov, 2022’de ateşli silah üretiminin yüzde 40 oranında arttığını belirtti.
Kalaşnikov şirketinden yapılan açıklamada, “2022’de ateşli silah üretimindeki büyük artış, askeri amaçlı ürünlerle ilgili ihracat kontratları ve sivil silah ihracatındaki artış sayesinde sağlandı. Sivil silah ihracatında bu yılın ilk dokuz ayında elde edilen rakam, 2021’in 12 ayına eşit” ifadesine yer verildi.
Mevcut üretim planının, son 20 yılın rekoru olduğu kaydedildi.
Kalaşnikov Şirketler Grubu Başkanı Alan Luşnikov, “Öncelikliğimiz, Rusya Savunma Bakanlığı’na askeri ürünlerin tedariki ile ilgili yükümlülüklerin zamanında ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi. Özellikle mevcut koşullarda, ülkenin savunma kabiliyetinin sağlanması, işletmenin istisnasız tüm birimlerinin odaklandığı bir görev” açıklamasında bulundu
Luşnikov, “Dış müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi kaliteli ve zamanında yerine getirmek için de çalışıyoruz. Ayrıca bu yıl sivil hafif silah pazarında geçen yıla göre bir talep artışı görüyoruz. Dolayısıyla bu yıl üretim kapasitelerimiz oldukça yoğun” diye ekledi.