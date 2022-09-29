https://sputniknews.com.tr/20220929/k-akim-sabotajinda-bidena-isaret-eden-trump-dunya-savasi-uyarisi-yapip-arabuluculuga-talip-oldu--1061770683.html

K. Akım sabotajında Biden'a işaret eden Trump, Dünya Savaşı uyarısı yapıp arabuluculuğa talip oldu

K. Akım sabotajında Biden'a işaret eden Trump, Dünya Savaşı uyarısı yapıp arabuluculuğa talip oldu

Önceki ABD Başkanı, Rus gazını Avrupa'ya taşımaya yönelik Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarını vuran sabotajın gerisinde Biden yönetiminin olduğunu ima etti... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T19:04+0300

2022-09-29T19:04+0300

2022-09-29T19:04+0300

avrupa'da enerji krizi

donald trump

joe biden

kuzey akım

sabotaj

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Baltık Denizi'ndeki Rus doğalgaz boru hatları Kuzey Akımı 1 ve 2'yi vuran sabotajla ilgili yorum yapan önceki ABD Başkanı Donald Trump, 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu.'Truth Social' isimli kendi sosyal medya platformunun başına oturan Trump, selefi Joe Biden'ın 7 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlaması öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısında çekilmiş videosunu paylaştı:Biden: Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, yani askerler ve tanklar Ukrayna sınırını geçerse Kuzey Akım 2 artık ortada kalmaz, sonunu getiririz.Gazeteci: Bunu tam olarak nasıl yapacaksınız çünkü boru hattı projesi Almanya'nın kontrolünde.Biden: (Gülerek) Size söz veriyorum, bunu becereceğiz.ABD'nin 45. Başkanı, bu videonun altına “Vay, ne açıklama. Üçüncü Dünya Savaşı, var mısınız?” diye yazdı.Trump, bu yorumla hem Kuzey Akım sabotajının gerisinde Biden yönetiminin olduğunu ima etti hem de selefinin sabotajla 3. Dünya Savaşı çıkmasına neden olabileceğine işaret etti.Sabotajla ilgili diğer yorumlarında hem "Büyük bir çatışma ya da savaş çıkarabilir" diye ısrar eden hem de ABD liderliğine işlerin daha da büyümemesi için 'soğukkanlılık' telkin eden Trump, daha önceki 'kendisi Başkan olsaydı Moskova-Kiev çatışmasının kesinlikle çıkmayacağı' değerlendirmelerine koşut, bu kez Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapma teklifinde bulundu.45. Başkan, Beyaz Saray'a çağrı yapan edayla şöyle yazdı:

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donald trump, joe biden, kuzey akım, sabotaj