https://sputniknews.com.tr/20220929/izmirde-roma-donemine-ait-oldugu-degerlendirilen-2-bin-yillik-mozaik-ele-gecirildi-1-gozalti--1061744282.html

İzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı

İzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T01:38+0300

2022-09-29T01:38+0300

2022-09-29T01:38+0300

yaşam

izmir

mozaik

roma

polis

gözaltı

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli A.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220810/adanada-roma-donemine-ait-gladyator-mezarlari-bulundu-1059770070.html

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izmir, mozaik, roma, polis, gözaltı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele