https://sputniknews.com.tr/20220929/izmirde-roma-donemine-ait-oldugu-degerlendirilen-2-bin-yillik-mozaik-ele-gecirildi-1-gozalti--1061744282.html
İzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı
İzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T01:38+0300
2022-09-29T01:38+0300
2022-09-29T01:38+0300
yaşam
izmir
mozaik
roma
polis
gözaltı
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli A.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220810/adanada-roma-donemine-ait-gladyator-mezarlari-bulundu-1059770070.html
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izmir, mozaik, roma, polis, gözaltı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
izmir, mozaik, roma, polis, gözaltı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
İzmir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.