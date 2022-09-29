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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/italyada-son-ceyrekte-elektrik-fiyatlari-yuzde-59-artacak-1061780480.html
İtalya'da son çeyrekte elektrik fiyatları yüzde 59 artacak
İtalya'da son çeyrekte elektrik fiyatları yüzde 59 artacak
İtalya'da yılın son çeyreğinde elektrik ücretlerinin yüzde 59 artacağı bildirildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T23:10+0300
2022-09-29T23:10+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
elektrik
elektrik kesintisi
fiyat
artış
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İtalyan elektrik ve enerji nakil hatları düzenleyici kurumu ARERA'dan yapılan açıklamada, hükûmetin ve kurumun müdahalelerine rağmen enerji fiyatlarındaki artışın sınırlanamadığı ve 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir aile için elektrikteki fiyat artışının yüzde 59 olacağı belirtildi. Söz konusu müdahaleler yapılmamış olsaydı fiyatlardaki artışın yüzde 100'ü bulacağına işaret edildi.ARERA'ya göre, nihai etkiler bakımından bir hane için 2021'de yaklaşık 632 avro tutan maliyetin, bu yıl yaklaşık 1322 avroyu bulacağı ifade edildi.ARERA Enerji Bölümü Direktörü Massimo Ricci de 'İtalya'nın daha önce hiç görülmemiş enerji faturalarıyla karşılaşacağı' konusunda uyardı.İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükûmetinin, ülkede bu yıl enerji maliyetlerindeki artışı sınırlamak için 60 milyar euro'ya yakın kaynak ayırdığı da basında yer aldı.İtalyan liderlerden enerji krizine Avrupa düzeyinde acil yanıt çağrısıAB üyesi ülkelerin enerji krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de yapacağı olağanüstü toplantı öncesi İtalya Başbakanı Mario Draghi, yaptığı yazılı açıklamada, karşı karşıya oldukları enerji krizine, Avrupa'da aileleri ve işletmeler için bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.Ortak tehditlerle karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Draghi, "Sonraki Avrupa Konseylerinde Ukrayna'ya destek konusunda olduğu gibi bir bütün, kararlı ve sağlam olduğumuzu göstermeliyiz" ifadesini kullandı.Bu arada, İtalya'da 25 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerden birinci çıkan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi’nin lideri Giorgia Meloni de yazılı bir açıklama yaptı.Meloni, enerji krizinin zorlukları karşısında işletmeleri ve aileleri korumak gerektiğini, bunun içinde Avrupa çapında acil bir müdahale gerektiğini ifade etti.Hiçbir üye devletin tek başın etkili ve uzun vadeli çözümler üretemeyeceğini belirten Meloni, "Bu nedenle yarınki enerji gündemli Avrupa Konseyi'nde sağduyu ve zamanlı olmanın hüküm sürmesini diliyorum. İtalya için hayati önem taşıyan bu konuda tüm siyasi güçlerin birliğine güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.Bu arada, Napoli kentinde de bazı fırıncılar yüksek elektrik faturalarını protesto ederek kısa sürede işletmelerini kapatma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/fransada-elektrik-saglayicilari-tuketimini-azaltan-musterilerini-odullendirecek-1061741028.html
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italya, elektrik, elektrik kesintisi, fiyat, artış
italya, elektrik, elektrik kesintisi, fiyat, artış

İtalya'da son çeyrekte elektrik fiyatları yüzde 59 artacak

23:10 29.09.2022
© AAİtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı
İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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İtalya'da yılın son çeyreğinde elektrik ücretlerinin yüzde 59 artacağı bildirildi.
İtalyan elektrik ve enerji nakil hatları düzenleyici kurumu ARERA'dan yapılan açıklamada, hükûmetin ve kurumun müdahalelerine rağmen enerji fiyatlarındaki artışın sınırlanamadığı ve 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir aile için elektrikteki fiyat artışının yüzde 59 olacağı belirtildi. Söz konusu müdahaleler yapılmamış olsaydı fiyatlardaki artışın yüzde 100'ü bulacağına işaret edildi.
ARERA'ya göre, nihai etkiler bakımından bir hane için 2021'de yaklaşık 632 avro tutan maliyetin, bu yıl yaklaşık 1322 avroyu bulacağı ifade edildi.
ARERA Enerji Bölümü Direktörü Massimo Ricci de 'İtalya'nın daha önce hiç görülmemiş enerji faturalarıyla karşılaşacağı' konusunda uyardı.
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükûmetinin, ülkede bu yıl enerji maliyetlerindeki artışı sınırlamak için 60 milyar euro'ya yakın kaynak ayırdığı da basında yer aldı.

İtalyan liderlerden enerji krizine Avrupa düzeyinde acil yanıt çağrısı

AB üyesi ülkelerin enerji krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de yapacağı olağanüstü toplantı öncesi İtalya Başbakanı Mario Draghi, yaptığı yazılı açıklamada, karşı karşıya oldukları enerji krizine, Avrupa'da aileleri ve işletmeler için bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.
Ortak tehditlerle karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Draghi, "Sonraki Avrupa Konseylerinde Ukrayna'ya destek konusunda olduğu gibi bir bütün, kararlı ve sağlam olduğumuzu göstermeliyiz" ifadesini kullandı.
Bu arada, İtalya'da 25 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerden birinci çıkan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi’nin lideri Giorgia Meloni de yazılı bir açıklama yaptı.
Meloni, enerji krizinin zorlukları karşısında işletmeleri ve aileleri korumak gerektiğini, bunun içinde Avrupa çapında acil bir müdahale gerektiğini ifade etti.
Hiçbir üye devletin tek başın etkili ve uzun vadeli çözümler üretemeyeceğini belirten Meloni, "Bu nedenle yarınki enerji gündemli Avrupa Konseyi'nde sağduyu ve zamanlı olmanın hüküm sürmesini diliyorum. İtalya için hayati önem taşıyan bu konuda tüm siyasi güçlerin birliğine güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, Napoli kentinde de bazı fırıncılar yüksek elektrik faturalarını protesto ederek kısa sürede işletmelerini kapatma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.
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