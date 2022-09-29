https://sputniknews.com.tr/20220929/isvec-kuzey-akimda-dorduncu-bir-gaz-sizintisi-tespit-etti-1061749473.html
İsveç, Kuzey Akım'da dördüncü bir gaz sızıntısı tespit etti
İsveç, Kuzey Akım'da dördüncü bir gaz sızıntısı tespit etti
İsveç Sahil Güvenliği, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında hafta başında tespit edilen üç sızıntının ardından dördüncü bir sızıntının daha tespit... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T11:08+0300
2022-09-29T11:08+0300
2022-09-29T11:31+0300
isveç
avrupa'da enerji krizi
sızıntı
kuzey akım-1
kuzey akım-2
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Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın yankıları sürerken İsveç Sahil Güvenlik birimleri, hatta dördüncü bir sızıntı daha keşfettiğini bildirdi.Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre dördüncü sızıntı Kuzey Akım-1 boru hattında tespit edildi.Gazeteye demeç veren Sahil Güvenlik Sözcüsü Jenny Larsson, "Bu dördüncü sızıntı. Bu dört sızıntıdan ikisi İsveç'in, diğer ikisi Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.Finlandiya: Sabotaj ihtimali göz ardı edilemez Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimalinin göz ardı edilemez olduğunu belirtti. Haavisto, yaptığı açıklamada, "Sabotaj göz ardı edilemez, bunun cezai bir mesele olarak soruşturulması gerekiyor. Polonya, Baltık Akımı boru hattını açtığı sırada yaşanan bu sızıntıların zamanlaması, eğer kasıtlı yapıldıysa ne kadar dikkatli olmamız gerektiğinin ve ne kadar savunmasız olduğumuzun göstergesi" dedi.Bakan, gaz sızıntılarına ilişkin Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüğünü, mevkidaşlarının da sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu aktardı.Haavisto, konunun daha fazla araştırılmaya ihtiyacı olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Haavisto, soruşturma sürecinde İsveç ve Danimarka’ya 'her türlü desteği vermeye hazır olduklarını' vurguladı. Avrupa Birliği’nin (AB) de kendileriyle hemfikir olmasının oldukça önemli olduğunu belirten Haavisto, Avrupa’ya gaz akışı sağlayan 'ana boru hattı ve enerji bağlantısına herhangi bir kasıtlı zararın çok ciddi bir durum' olduğunu da sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.AB de Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ab-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-kasitli-eylem-sonucu-1061701164.html
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isveç, sızıntı, kuzey akım-1, kuzey akım-2
isveç, sızıntı, kuzey akım-1, kuzey akım-2
İsveç, Kuzey Akım'da dördüncü bir gaz sızıntısı tespit etti
11:08 29.09.2022 (güncellendi: 11:31 29.09.2022) Abone ol
İsveç Sahil Güvenliği, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında hafta başında tespit edilen üç sızıntının ardından dördüncü bir sızıntının daha tespit edildiğini duyurdu.
Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın yankıları sürerken İsveç Sahil Güvenlik birimleri, hatta dördüncü bir sızıntı daha keşfettiğini bildirdi.
Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre dördüncü sızıntı Kuzey Akım-1 boru hattında tespit edildi.
Gazeteye demeç veren Sahil Güvenlik Sözcüsü Jenny Larsson, "Bu dördüncü sızıntı. Bu dört sızıntıdan ikisi İsveç'in, diğer ikisi Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Finlandiya: Sabotaj ihtimali göz ardı edilemez
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimalinin göz ardı edilemez olduğunu belirtti.
Haavisto, yaptığı açıklamada, "Sabotaj göz ardı edilemez, bunun cezai bir mesele olarak soruşturulması gerekiyor. Polonya, Baltık Akımı boru hattını açtığı sırada yaşanan bu sızıntıların zamanlaması, eğer kasıtlı yapıldıysa ne kadar dikkatli olmamız gerektiğinin ve ne kadar savunmasız olduğumuzun göstergesi" dedi.
Bakan, gaz sızıntılarına ilişkin Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüğünü, mevkidaşlarının da sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu aktardı.
Haavisto, konunun daha fazla araştırılmaya ihtiyacı olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Haavisto, soruşturma sürecinde İsveç ve Danimarka’ya 'her türlü desteği vermeye hazır olduklarını' vurguladı.
Avrupa Birliği’nin (AB) de kendileriyle hemfikir olmasının oldukça önemli olduğunu belirten Haavisto, Avrupa’ya gaz akışı sağlayan 'ana boru hattı ve enerji bağlantısına herhangi bir kasıtlı zararın çok ciddi bir durum' olduğunu da sözlerine ekledi.
Ne olmuştu?
Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
AB de Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.