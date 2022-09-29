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İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü açıklaması
İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T12:49+0300
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spor
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futbol
maç
derbi
taraftar
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İstanbul'daki derbi maçlarına rakip takip seyircisi alınmayacak. Karar kulüplerin isteği doğrultusunda alındı.Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220927/besiktas-fenerbahce-derbisine-deplasman-taraftari-alinmayacak-1061670611.html
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türkiye, futbol, maç, derbi, taraftar
türkiye, futbol, maç, derbi, taraftar

İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü açıklaması

12:49 29.09.2022
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.
İstanbul'daki derbi maçlarına rakip takip seyircisi alınmayacak. Karar kulüplerin isteği doğrultusunda alındı.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."
Beşiktaş taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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