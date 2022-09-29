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https://sputniknews.com.tr/20220929/istanbul-otel-doluluklarinda-avrupa-sampiyonu-oldu-1061759753.html
İstanbul otel doluluklarında Avrupa şampiyonu oldu
İstanbul otel doluluklarında Avrupa şampiyonu oldu
Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T14:35+0300
2022-09-29T14:35+0300
yaşam
istanbul
türkiye
turizm
atina
otel
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Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu.Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı GBR verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu. İstanbul yüzde 72.7 doluluk sağlarken onu yüzde 70.6 ile Barselona ve yüzde 70.4 ile Londra izledi.Günlük ortalama fiyatlara (ADR) göre İstanbul 127.8 euro ile en düşük seviyelerden birine sahip. Bu alanda ilk sıraları, 283 euro ile Paris, 204 euro ile Londra ve 186 euro ile Roma aldı. Satılabilir oda başına gelir de (RevPar), Paris, Londra ve Roma başı çekerken, İstanbul onları izledi.İstanbul Ocak-Ağustos döneminde 10 milyonu geçti2022 yılının ocak-ağustos döneminde İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 109 artarak 4.8 milyondan 10.1 milyona yükseldi. Şehir 2019’da 9.9 milyon turist ağırlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220729/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turkiye-turizmde-tekrar-rekor-kiracak-1059263847.html
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istanbul, türkiye, turizm, atina, otel
istanbul, türkiye, turizm, atina, otel

İstanbul otel doluluklarında Avrupa şampiyonu oldu

14:35 29.09.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Multimedya arşivine gidinotel odası
otel odası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
Multimedya arşivine gidin
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Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu.
Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu.
Atina Otelciler Birliği yayınladığı Ağustos ayı GBR verilerine göre, İstanbul 3, 4 ve 5 yıldızlı otel doluluklarında Avrupa birincisi oldu. İstanbul yüzde 72.7 doluluk sağlarken onu yüzde 70.6 ile Barselona ve yüzde 70.4 ile Londra izledi.
Günlük ortalama fiyatlara (ADR) göre İstanbul 127.8 euro ile en düşük seviyelerden birine sahip. Bu alanda ilk sıraları, 283 euro ile Paris, 204 euro ile Londra ve 186 euro ile Roma aldı. Satılabilir oda başına gelir de (RevPar), Paris, Londra ve Roma başı çekerken, İstanbul onları izledi.

İstanbul Ocak-Ağustos döneminde 10 milyonu geçti

2022 yılının ocak-ağustos döneminde İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 109 artarak 4.8 milyondan 10.1 milyona yükseldi. Şehir 2019’da 9.9 milyon turist ağırlamıştı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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