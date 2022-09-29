https://sputniknews.com.tr/20220929/iski-acikladi-avcilarda-24-saatlik-su-kesintisi-1061747408.html

İSKİ açıkladı: Avcılar'da 24 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı: Avcılar'da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılardaki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T06:28+0300

2022-09-29T06:28+0300

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türkiye

iski

su

su kesintisi

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İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.

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iski, su, su kesintisi