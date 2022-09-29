https://sputniknews.com.tr/20220929/irak-ulkenin-kuzeyine-duzenledigi-saldirilar-nedeniyle-irana-nota-verdi-1061761990.html
Irak, ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'a nota verdi
Irak, ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'a nota verdi
Irak, ülkenin kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı hava... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:32+0300
2022-09-29T15:32+0300
2022-09-29T15:32+0300
dünya
iran
irak
hava saldırısı
nota
diplomatik nota
protesto notası
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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, "İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı köylere yönelik insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu Iraklı bazı sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarından dolayı İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine sert bir nota verildi." ifadeleri kullanıldı.İran güçlerinin Irak'ın egemenliğine ve topraklarına yönelik devam eden saldırılarının bir kez daha kınandığı açıklamada, İran'ın Irak kentlerindeki sivil halkı hedef alması karşısında sessiz kalınmayacağı kaydedildi.İran'dan Irak'ın egemenliğine saygı duymasının istendiği açıklamada, Tahran yönetimine Irak'a yönelik askeri eylem ve silah dilini kullanmaktan uzak durması çağrısı yapıldı.İran, dün Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın söz konusu saldırılarında 9 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Son bir haftada üçüncü saldırıBu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada düzenlenen üçüncü saldırı oldu.İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, birkaç gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/iran-irakin-kuzeyini-bir-haftada-ucuncu-kez-vurdu-komele-ikdp-ve-pak-karargahlari-hedef-alindi-1061717130.html
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iran, irak, hava saldırısı, nota, diplomatik nota, protesto notası
iran, irak, hava saldırısı, nota, diplomatik nota, protesto notası
Irak, ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'a nota verdi
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Irak, ülkenin kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı hava saldırıları nedeniyle İran'a nota verdi.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı köylere yönelik insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu Iraklı bazı sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarından dolayı İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine sert bir nota verildi." ifadeleri kullanıldı.
İran güçlerinin Irak'ın egemenliğine ve topraklarına yönelik devam eden saldırılarının bir kez daha kınandığı açıklamada, İran'ın Irak kentlerindeki sivil halkı hedef alması karşısında sessiz kalınmayacağı kaydedildi.
İran'dan Irak'ın egemenliğine saygı duymasının istendiği açıklamada, Tahran yönetimine Irak'a yönelik askeri eylem ve silah dilini kullanmaktan uzak durması çağrısı yapıldı.
İran, dün Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.
IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın söz konusu saldırılarında 9 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Son bir haftada üçüncü saldırı
Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada düzenlenen üçüncü saldırı oldu.
İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, birkaç gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.
İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.