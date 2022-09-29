https://sputniknews.com.tr/20220929/irak-merkez-bankasi-tarihinin-en-buyuk-rezervine-ulastigini-duyurdu-1061772264.html

Irak Merkez Bankası, tarihinin en yüksek rezervine ulaştığını duyurdu

Irak Merkez Bankası, tarihinin en yüksek rezervine ulaştığını duyurdu

Irak Merkez Bankası, 87 milyar doları aşan rakamla tarihinin en yüksek rezervine ulaştığını açıkladı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T19:42+0300

2022-09-29T19:42+0300

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ekonomi

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merkez

merkez bankası

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Irak Merkez Bankası Danışmanı İhsan Şamran el Yasiri, Irak Haber Ajansı'na (INA) bankanın rezervleriyle ilgili bilgi verdi.“Merkez Bankası'nın rezervleri 87 milyar doları aştı, bu da Irak Merkez Bankası rezervlerinin ulaştığı en yüksek rakam" diyen Yasiri, Irak para biriminin değerinin gerçek değerinden yüzde 130 oranında daha fazla olduğunu vurguladı:“Irak para birimi çok güçlü çünkü rezervler, tüccarların mal ithal etme gereksinimlerini karşılama işlevine ek olarak, bankalardaki fonların dolaşım kaynağının yüzde 130'unu oluşturuyor."Hükümetin kontrolsüz harcamalarının dolaylı olarak rezervleri etkileyerek azalmasına sebep olduğuna işaret eden Yasiri, rezervin 100 milyar doları aşacağını umduğunu dile getirdi.

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