https://sputniknews.com.tr/20220929/haytaoglunun-katilinin-intihari-sonrasi-babadan-savciya-talep-emin-olmak-icin-diyarbakira-gitti-1061759364.html

Haytaoğlu'nun katilinin intiharı sonrası babadan savcıya talep: Emin olmak için Diyarbakır'a gitti

Haytaoğlu'nun katilinin intiharı sonrası babadan savcıya talep: Emin olmak için Diyarbakır'a gitti

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu katili Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T14:27+0300

2022-09-29T14:27+0300

2022-09-29T14:30+0300

intihar

azra gülendam haytaoğlu

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Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde intihar etti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Münevver Karabulut olayında dile getirilen şüphe üzerine kente gelip savcı ile görüştükten sonra emin oldu.‘Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu’Diyarbakır Adliyesi önünde habercilere açıklamada bulunan Mustafa Haytaoğlu, kafasında soru işaretleri kalmasın diye geldiğini söyledi. Haytaoğlu, “Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. İşi sağlama almak için geldim. Ona Allah, rahmet etsin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah’a havale ediyorum. Orada onu avukatları savunamayacak, tek başına olacak. Belasını buldu. Bir nebze de olsa benim, yakınlarımın, ailemin, çevremin yüreğine su serpildi. İçimde kalan şu, bize bu iyiliği yaptı, intihar etti” dedi.‘Vicdanımı rahatlatmak içi, çocuğumun yanına çok rahat gitmek için buraya geldim’“Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini bazı uzuvlarını yerini söyleyerek kendini öldürseydi” diyen Haytoğlu, “Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum, yine de vicdanımı rahatlatmak için, çocuğumun yanına çok rahat gitmek için buraya geldim. Allah herkesten razı olsun. Devletimiz, hükümetimiz, herkes sahip çıktı. Emin oldum, savcıyla konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını. Kafam rahat olmazsa burada yatar, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey ikna etti” şeklinde konuştu.Azra’nın annesi: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdimMustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu, "Hiç sevinmedim o kaldığı yerde daha da acı çekmesini isterdim” dedi. Gözü yaşlı anne, “Bu caninin intihar ettiği haberini aldık. İnanın ben kendimde değilim. Hiç sevinemedim çünkü ben biraz daha o yaşadığı yerde yaşamasını ve acılarını çekmesini istiyordum. Benim için ölüm biraz erken oldu. Benim yavrumu yok etti. Şimdi onun annesi benim çektiklerimi acılarımı yeni anladı. Bir annenin ciğerinin yanmasını istemem ama onun annesi de benimle aynı duruma düştü. Kesinlikle adalet yerini buldu. Kızımın ölüm haberini almıştım ya buzdolabı gibi olmuştum yine akşam öyle oldum dondum kaldım. Şu ana kadar çok kötü şeyler yaşadım ama kızımı acaba mutlu edebildim mi bir az olsun yüzü güldü mü. Yenice huzura kavuştu mu acaba. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Eminim ki kızım duymuştur, mutlu olmuştur ama ben yine de bugün mezarına gidip bu mutlu haberi paylaşacağım” diye konuştu.Ne olmuştu?Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu polise kayıp başvurusunda bulundu. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (49) ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet büro ekiplerinin titiz çalışması ile sorguda Ayhan, cinayeti itiraf etti.Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Haytoğlu ailesi, savcı ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220929/gulendam-haytaoglunun-katili-murat-ayhan-intihar-etti-1061744562.html

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intihar, azra gülendam haytaoğlu