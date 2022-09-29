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https://sputniknews.com.tr/20220929/genclik-ve-spor-bakani--her-ay-1800-lirayi-beslenme-destegini-genclerimizin-hizmetine-sunuyoruz-1061750580.html
Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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türkiye, mehmet kasapoğlu
türkiye, mehmet kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz

11:40 29.09.2022
© İHAMehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© İHA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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