https://sputniknews.com.tr/20220929/genclik-ve-spor-bakani--her-ay-1800-lirayi-beslenme-destegini-genclerimizin-hizmetine-sunuyoruz-1061750580.html
Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T11:40+0300
2022-09-29T11:40+0300
2022-09-29T11:40+0300
yaşam
türkiye
mehmet kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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türkiye, mehmet kasapoğlu
türkiye, mehmet kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.