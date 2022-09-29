https://sputniknews.com.tr/20220929/genclik-ve-spor-bakani--her-ay-1800-lirayi-beslenme-destegini-genclerimizin-hizmetine-sunuyoruz-1061750580.html

Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı: Her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T11:40+0300

2022-09-29T11:40+0300

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yaşam

türkiye

mehmet kasapoğlu

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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türkiye, mehmet kasapoğlu